29歲男歌手驚傳墮樓離世　家屬澄清「絕非自殺」揭過去10年心酸路

韓國歌手Jin Denim（진데님，本名金正燁，音譯）日前由妹妹發布訃聞，原來他已在2025年12月17日傍晚因一場意外過世，得年29歲。



妹妹透露Jin Denim過去就罹患雙相障礙（舊稱躁鬱症）、思覺失調等精神疾病，但強調Jin Denim絕非輕生，而是意外墮樓。

韓國歌手Jin denim（本名金正燁，音譯）日前由妹妹發布訃聞，原來他已在2025年12月17日傍晚因一場意外過世，得年29歲。（IG@jin_denim）

更多Jin Denim生前相片：

+ 6

Jin Denim去年12月墮樓亡 多年控制精神疾病未果

綜合韓國媒體報導，Jin Denim日前由妹妹對外宣布死訊，去年12月17日Jin Denim傍晚過世，死因是由於疾病而發生的墜落事故。據悉，Jin Denim從2015年就持續為雙相障礙、思覺失調症等精神疾病接受治療。

妹妹表示：「本人對自己的疾病也有所認知，持續努力接受醫院治療、服用藥物來控制病情。不過最近病況急遽惡化，已經到了靠家人的幫助也無法控制的狀態。」

妹妹也透露：「在跟疾病對抗的過程中，哥哥透過信仰支撐生活，努力向周遭的人傳達愛與信念。但受到疾病影響，反覆出現衝動行為，而這些都非出於本人意志的症狀。哥哥跟家人都為此長時間經歷了莫大痛苦。」

我要明確指出，哥哥的死因並非自殺，而是病症所引發的意外導致墜落死亡。

妹妹還提到：「哥哥生前常說『我離開的那天就是前往天國的喜悅之日，千萬不要悲傷』所以比起只把哥哥當成令人悲傷的對象，反而希望大家能記住哥哥留下的音樂跟溫暖，長長久久地記得他。」

【延伸閱讀】82歲資深男星離世 曾任200多部電影武術指導 家屬揭告別式細節（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

消失9年！77歲葉啟田驚傳失智症 手抖講話跳針露面曝近況

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】