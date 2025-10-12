韓團主唱突爆癌逝享年45歲　團員發文證實噩耗：在天堂再一起唱歌

韓國4人團體F-iV叱吒2000年代，他們的歌曲至今都還是粉絲傳唱的神曲。怎料，10日傳來主唱張海英（音譯，장해영 Chang Hae-young）病逝的消息，他生前罹癌，但最終沒能熬過病魔折磨，於6日去世，享年45歲。



張海英以主唱身份在團體F-iV裡活躍著，團體的出道歌曲〈Girl〉，還有後面陸續推出的〈戒指〉、〈Shadow Dance〉、〈I'm Sorry〉廣為人知，2012年時更推出10週年紀念單曲〈Thank You〉，他一直活躍在圈內，2009年更以solo身份出道，並持續參與各種音樂製作。

+ 3

張海英在2016年曾以嘉賓身份現身《Two Yoo Project - Sugar Man》，蜜糖嗓音與當年無異，甫出場就掀起一陣回憶殺，讓全場主持人跟著一起唱。

怎料，張海英在6日傳來病逝消息，同團成員金賢秀（김현수）證實噩耗，

一路好走，我們在天堂再次相遇的話，再一起唱歌。

據報導，張海英生前罹癌，但最終在6日病逝，後事一切辦妥後，10日才透過隊友金賢秀的發文證實死訊。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】