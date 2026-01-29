韓星牟秀珍驚傳逝世終年27歲　剛贏合約官司擬Solo回歸　夢碎離世

撰文：中天新聞網
出版：更新：

韓國演藝圈傳噩耗！混音團體「Acoustic Collabo」女主唱牟秀珍（모수진）於1月25日逝世，得年27歲。所屬經紀公司證實死訊，並表示將尊重家屬意願，葬禮以私人形式舉行。

據韓媒報導，經紀公司Panic Button於1月28日發表官方聲明稱，牟秀珍於1月25日去世。家屬對這一突如其來的消息深感悲痛。

牟秀珍모수진（Instagram@dontpanicbutton）

更多牟秀珍모수진的相片：

+4

聲明提到：

遵照家屬意願，包括死因在內的具體細節將不會公開，請社會大眾不要散佈未經證實的猜測和謠言。

韓劇男神遭傳病重引退　腰部4次手術致站不起來　甲狀腺也出問題車銀優深夜發長文全黑圖為逃稅致歉　親解入伍動機：絕非躲避調查

牟秀珍出生於1999年，曾經歷了一段偶像練習生的培訓，之後於2020年正式以Acoustic Collabo第三代主唱出道。不過，她的演藝生涯並非順遂，2022年與前經紀公司發生合約糾紛，導致演藝活動一度停滯，官司纏訟多年後，她於2024年取得一審部分勝訴。

此後，2025年牟秀珍與新經紀公司Panic Button簽訂了專屬合約，並一直在為回歸樂壇做準備。同年6月，她以本名發行單曲宣布以個人歌手身份重新出發。怎料，才過沒多久就傳出逝世噩耗，讓家屬、親友以及粉絲都感到悲痛萬分。

延伸閱讀：《黑暗榮耀》女星驚傳動大手術　長期流鼻血成隱患　全面暫停活動

+12
BIGBANG前成員勝利出獄後死性不改？傳進軍柬埔寨再建Burning Sun韓國女團aespa成員被曝社內戀情　活動期間電話傳情已交往超5個月韓國民歌手曾因肺病暴瘦　換肺術後兩度心臟驟停　消失7年現況曝《黑白大廚2》名廚被爆多次酒駕　緊急上傳影片「自首」公開致歉

延伸閱讀：

冷到發抖！3縣市低溫亮黃燈　今晚到明早最冷時刻來臨

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

韓國藝人動向
K-Pop
名人逝世
中天新聞網