韓星牟秀珍驚傳逝世終年27歲　剛贏合約官司擬Solo回歸　夢碎離世

韓國演藝圈傳噩耗！混音團體「Acoustic Collabo」女主唱牟秀珍（모수진）於1月25日逝世，得年27歲。所屬經紀公司證實死訊，並表示將尊重家屬意願，葬禮以私人形式舉行。



據韓媒報導，經紀公司Panic Button於1月28日發表官方聲明稱，牟秀珍於1月25日去世。家屬對這一突如其來的消息深感悲痛。

牟秀珍모수진（Instagram@dontpanicbutton）

聲明提到：

遵照家屬意願，包括死因在內的具體細節將不會公開，請社會大眾不要散佈未經證實的猜測和謠言。



牟秀珍出生於1999年，曾經歷了一段偶像練習生的培訓，之後於2020年正式以Acoustic Collabo第三代主唱出道。不過，她的演藝生涯並非順遂，2022年與前經紀公司發生合約糾紛，導致演藝活動一度停滯，官司纏訟多年後，她於2024年取得一審部分勝訴。

此後，2025年牟秀珍與新經紀公司Panic Button簽訂了專屬合約，並一直在為回歸樂壇做準備。同年6月，她以本名發行單曲宣布以個人歌手身份重新出發。怎料，才過沒多久就傳出逝世噩耗，讓家屬、親友以及粉絲都感到悲痛萬分。

