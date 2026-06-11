夫妻肺片丨麥長青自爆愛同老婆拖手瞓　單立文靠虛擬情人維持情趣

《夫妻肺片》第九集，迎來最後一組「星級戰友」嘉賓，分別是「被動人夫」麥長青（麥包）、聲稱被老婆胡蓓蔚強迫認「好開心人夫」的單立文（豹哥）、「控制型人妻」麥玲玲、「旺夫型人妻」羅泳嫻，以及第二度上節目、由「當老公唔存在型人妻」進化成「熱戀型人妻」的賴慰玲（阿賴）。

單立文、麥包、麥玲玲、羅泳嫻、賴慰玲擔任嘉賓。（公關提供）

單立文、麥包、麥玲玲、羅泳嫻、賴慰玲擔任嘉賓。（公關提供）

麥長青神解男人「歸宿」新定義

今集「恩愛實測」環節，五位嘉賓要寫下「多謝另一半」的說話，當中以麥包玩食字最搞笑！他寫了「多謝」兩個字後，即搞笑指結婚是男人的「龜縮」：「結完婚咩都冇，所以你哋唔想『龜縮』就唔好結婚，如果想安安定定好似烏龜咁縮呢，咁就結婚喇！豹哥則難得正經指多謝老婆胡蓓蔚將他由：「壞咗嘅人」變成「好咗嘅人」：「其實佢幫咗我好多。」並表示遇到老婆後減少戾氣，但之後又不忘亂噏：「真係純到哩，我出街見到女人都怕。」

麥包發表婚後「龜縮論」。（公關提供）

麥玲玲感激老公幫手睇實公司盤數

5位嘉賓之中，以玲玲姐最現實，她多謝老公的地方竟然與公司有關：「多謝睇晒咁多間公司盤數」，麥包見狀即取笑玲玲姐：「你搵老公定搵助理？」玲玲姐連忙「反擊」：「你問佢上個月電費幾多，佢即刻答到你㗎。當你遇到就知個重要性。」

玲玲姐被取笑需要助理多過老公。（公關提供）

麥長青自揭瞓覺會同老婆拖手仔

至於「夫妻互片」環節則主力探討「老夫老妻應否加添生活情趣」，而眾人分享的「夫妻情趣」絕對估你唔到！予人感覺粗豪的麥包，原來私下極浪漫，更連瞓覺都會與老婆拖手仔：「我同老婆依家都係拖住手瞓覺！」說畢即引來全場女士嘩然，吳若希更心心眼：「真係㗎？好浪漫呀！」蕭正楠則附和說：「我都會嘅，瞓覺嘅時候總之身體有一Part一定要掂住嘅，手啦，一係頭挨住，就算兩個身好遠，隻腳都會掂住。」

麥包表示晚晚都與老婆拖手瞓，吳若希聽到心心眼。（公關提供）

羅泳嫻自爆與老公玩「角色扮演」

羅泳嫻則自爆會與老公玩「角色扮演」，老公更試過扮「牛郎」問她：「小姐你一個人呀？」，隨即惹來全場無限聯想及嘩然。輪到玲玲姐分享夫妻間如何提供情緒價值時，說到「你有冇批評佢」時，雙手竟不自覺指向了吳若希，十分爆笑，而吳若希則一臉無奈：「點解要指住我啫？」玲玲姐神回：「你可能好畀到情緒價值佢（你老公），因為你成日鬧佢。」而羅泳嫻則力撐吳若希：「我老公依家揸車，隔籬係唔會有女仔坐。」搞笑的是，吳若希因「批評」這個Term惹來現場不少非議，事件最終演變成「吳若希批判大會」，內容啜核精彩，萬勿錯過。

羅泳嫻爆老公愛扮牛郎，豹哥以為係跳脫衣舞嘅牛郎，阿賴仲問有冇攝錢。（公關提供）

單立文靠幻想虛擬情人增加夫妻情趣

除了吳若希，豹哥亦是本集「被吐槽」對象！首先，他搞笑自爆為了增加婚姻情趣，自行幻想出一位虛擬情人「佩欣」，老婆和朋友皆知。阿蕭問豹哥平時如何跟佩欣溝通？豹哥即興奮到手舞足蹈：「扮囉！我老婆打電話返嚟，我話『佩欣你返入房先』」聽到玲玲姐、羅泳嫻拍晒手，阿賴更笑到失控。眾人更你一句我一句爭住問「佩欣咩樣」、「鍾意老婆定佩欣多啲」、「叫你老婆扮佩欣咪得囉」等，場面爆笑。除了自爆，豹哥又孖住麥包輪流「搞事」及「挑機」，終令阿賴頂唔順嗌投降：「我輸喇，我傾唔到（落去）喇」、「我投降喇！」想睇豹哥如何搞到大家無法招架？就要收睇今晚播映的《夫妻肺片》。