47歲劇后爆遭電視台高層之子迷姦拍裸照　二人曾拍拖有其他受害者

現年47歲、有「台灣廣末涼子」之稱的八點檔天后江祖平，近日透過社交平台驚爆自己遭三立電視台資深副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵，更被偷拍私密影像。她不僅公開對方姓名、照片及對話截圖，更揭露還有兩位幕後女同事同樣遭到性騷擾。面對電視台與龔家的聲明，江祖平強勢反擊，事件持續發酵。江祖平19歲時曾擔任張學友《台北不是傷心地》MV女主角，氣質出眾被譽為「台灣廣末涼子」，如今勇敢發聲，獲得大批網友支持，事件未來發展，亦令大眾持續高度關注。

江祖平。(ig圖片)

事件經過的時間線如下：

8月18日，江祖平在Threads發文透露，一名認識的女演員因身體不適，請一旁正在喝酒的電視台男工作人員幫忙拿藥，卻被對方誤給鎮定劑，導致昏迷後遭性侵及偷拍。雖然她刪除了手機中的影片，卻被對方嘲諷：「刪啊，我有雲端。」

9月3日，江祖平直接公開涉案男子正面照，其身著三立電視台制服，疑似為八點檔《願望》的幕後人員，並透露對方已自動請辭。她憤怒表示：「希望牠最後歸宿是牢房。」

9月4日，她再爆料還有兩位女同事收到龔益霆的騷擾訊息，內容包括「想揉一陣子了」、「你胸部蠻大的」等不堪字眼，並直指男方「背景很硬」，正是三立高層龔美富的兒子。

江祖平。(ig圖片)

三立電視兩度發聲明強調絕不容忍性騷擾，已啟動調查機制。龔美富也出面表示：「信任兒子，若有錯會負責，相信司法會還他清白。」 但江祖平隨即強勢反擊，表示從未接到三立實質聯繫，更痛批：「你們父子做過的事情⋯⋯還要不承認繼續說謊嗎？」她更曝光龔益霆囂張回應：「×！她沒有爽到嗎？」之後便遭全面封鎖。

江祖平。(ig圖片)

事件爆發後，龔益霆終於發聲，承認與江祖平曾有10個月戀情，於8月底分手，但堅稱性侵指控為「不實言論」，要求江祖平撤文，否則將採取法律行動。江祖平隨後發出「不自殺聲明」，痛斥男方毫無悔意，加碼爆料對方曾捶壞她的房門、言語暴力不斷，並強調將前往地檢署提告。她向龔美富喊話：「道歉！真的很難嗎？」