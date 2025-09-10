47歲女星自爆遭落藥性侵被偷拍　私密影片疑有雲端備份擔心遭外流

現年47歲有「台版廣末涼子」之稱的江祖平，連日來在社交平台發文，指控前三立電視台資深副總龔美富之子龔益霆落藥性侵，更被對方偷拍私密影片，現擔心對方根本沒有刪除影片，恐疑存有備份在雲端，相當畏懼影片有外流風險。

江祖平有「台版廣末涼子」之稱。（江祖平微博圖片）

根據台灣媒體報導指出，江祖平與龔益霆曾是男女朋友關係，但她承認並不喜歡性生活，多次遭到龔益霆強制性侵，而事後他還很得意洋洋說一些不尊重女性而帶有極度羞辱的說話，包括「我不信你不要」等，讓她聽後相當痛苦。甚至乎在一次對方喝醉半裸想對她求歡時，因她閃躲不了，最後要打電話給龔母求救，他才肯改口扮乖，當下令她相當憤怒大駡對方。

江祖平指控前三立電視台資深副總龔美富之子龔益霆落藥性侵。（江祖平微博圖片）

至於江祖平遭到落藥性侵一事，她表示當時參加朋友的聚會，而龔益霆亦在現場，期間她因為不舒服而提早離場，因她有心臟病的問題，所以她朋友就只好拜托龔益霆拿心臟藥給江祖平，沒想到最後卻遭到他換藥，換了兩顆鎮定劑給她服下，沒多久就昏厥無力，在這個時候龔益霆就趁機性侵。

江祖平擔心影片有外流風險。（江祖平微博圖片）

當她醒來後才發現自己遭到龔益霆性侵，更似乎遭到對方拍下影片，更立刻叫他刪除影片，但對方的態度總是嘻嘻哈哈，還聲稱自己有雲端備份，完全毫無悔意。因此，她才開始在社交平台發文，一開始只是踢爆有這一件事情，並沒有指名道姓，及後才演變成其實所說的主角是自己，是為自己發聲。

江祖平還指控龔益霆有暴力傾向。（江祖平微博圖片）

另外，江祖平還指龔益霆有暴力傾向，曾被他拉扯頭髮、掐脖子、打巴掌等，更在提出分手時經過同意之下刪除二人過去的合照、影片時，意外發現原來他出軌多人，甚至有劇組認識的人，令她覺得對方根本是「爛」到極點。現階段，江祖平已就事件交由委托律師處理，士林地檢署亦已啟動偵查，案件已正式進入了司法程序。