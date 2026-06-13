羅毓儀獲邀返母校城大做三語司儀　商科一級榮譽畢業曾留學維也納

TVB甜美小花羅毓儀（Yuki）近年憑藉可愛外型及流利口才，在不少劇集、綜藝節目及大型活動中嶄露頭角。日前，她獲得母校香港城市大學（城大）的誠意邀請，隆重重返校園為大型活動擔任三語司儀，實行以大師姐身分回娘家「為校爭光」！



羅毓儀近年來參演不少劇集。（《非常檢控觀》劇照）

羅毓儀近年參演不少劇集。（《臥底嬌娃》劇照）

羅毓儀畢業後首度回母校擔大旗

這次重回母校，對羅毓儀而言是一次既興奮又充滿考驗的全新體驗。羅毓儀日前接受TVB訪問時，完全難掩興奮，她稱自己自從畢業後就很長時間沒有返母校，因此這次獲邀以司儀身份回歸，好似為學校爭光。

羅毓儀獲母校香港城市大學邀請為活動擔任三語司儀。（IG@yukyukyukee）

雖然獲邀是一件美事，但今次的任務對羅毓儀來說絕對是臨場應變的大考驗，特別今次是她人生第一次擔任三語司儀。活動舞台採用四面台設計，這就要求司儀必須面面俱圓，照顧到全場所有方向的觀眾，非常考驗隨機應變的功力。

羅毓儀第一次擔任三語司儀。（IG@yukyukyukee）

所幸，當羅毓儀望向觀眾席時，台下出現的關鍵人物讓她瞬間吃下了定心丸。羅毓儀笑言自己見到教過自己的professor後，心裏安定不少，因為這讓她覺得自己好像返到以前返學時在上台做presentation的時光。

羅毓儀見到之前教過嘅professor又感動又激動。（IG@yukyukyukee）

城大一級榮譽畢業曾留學維也納

別看羅毓儀平時外表嬌小玲瓏、充滿少女感，私底下的她其實是一位不折不扣的「學霸」！羅毓儀擁有香港城市大學工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，當年她更以極高要求的一級榮譽（First Class Honours）超優異成績畢業！在大學修讀期間，她還曾獲選遠赴奧地利的維也納大學參加交流生計劃。

羅毓儀在2018年香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）畢業。（IG@yukyukyukee）

孖《聲夢》何晉樂首度拍檔

此外，這次活動羅毓儀更孖住何晉樂（Rock）首度拍檔主持。羅毓儀透露兩人的第一次合作相當順利，雖然一開始不清楚彼此的司儀習慣，但在rehearsal（綵排）時大家都很迅速地捕捉到了對方的節奏，默契十足。