韓國第一美女Clara宣布離婚結束6年婚姻　高調嫁富豪去年曾放閃

現年35歲的「韓國第一美女」Clara（李成敏）擁有精緻五官精緻及凹凸有致好身材，曾被美國雜誌《MODE》評為全球第二美、亞洲第一美，是不少男士心目中的女神。Clara在2019年閃嫁美籍韓裔企業家Samuel Wong，不過今日（17日）透過經紀公司證實，夫妻倆已在8月協議離婚，豪門婚姻只維持6年。

Clara宣布離婚。（IG圖片）

Clara於2019年閃嫁富豪Samuel Wong。（IG圖片）

Clara今日透過經紀公司KHS Agency發布聲明：「Clara已於8月完成協議離婚的手續，兩人經過長時間討論，最後做出了分開的決定。」公司也補充說明表示，會晚2個月才公布是因為考慮雙方家庭的立場，「因考慮到雙方家庭的立場，並在彼此理解的過程中花費了一些時間，因此消息才會晚到現在告知，懇請大家諒解。」

Clara被譽為「韓國第一美女」。（IG圖片）

Clara擁有精緻五官精緻及凹凸有致好身材，曾被美國雜誌《MODE》評為全球第二美、亞洲第一美。（IG圖片）

Clara在2019年事業上升期突然閃嫁富豪老公，當時她透露跟老公經朋友介紹認識，拍拖1年多結婚，兩人感情穩定愛得甜蜜。Clara又大讚未婚夫可靠體貼，且很會照顧人，所以下定決心要嫁給對方。婚後Clara亦有繼續演員工作，去年到台灣宣傳時，還放閃表示跟老公會每天對對方說「愛你」，沒想到1年過去便離婚收場。