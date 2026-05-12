向太欽點六星級月子中心疑出事　捲「針孔偷拍」警方介入調查真相

六星級月子中心「汭恩產後護理之家」，過去其實是許多政商名流及藝人的首選月子中心，「向太」陳嵐當年親自為孫女挑選月子中心時，最終欽點汭恩產後護理之家作為首選。其兒媳郭碧婷於2020年在台北產下長女「小奶皇」後入住汭恩進行產後調理。



汭恩近日遭網友爆料，疑似裝設針孔偷拍設備，事件在網路上掀起熱議，藝人馬力歐、橘子跳出來背書。

向太陳嵐當年親自為孫女挑選的月子中心近日遭網友爆料，疑似裝設針孔偷拍設備，事件在網路上掀起熱議。（微博圖片）

向太非常疼愛兒媳郭碧婷及孫輩們，親自為孫女挑選月子中心：

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向太欽點六星級月子中心 衰捲針孔偷拍

馬力歐經常在社群上分享育兒生活，女兒「卜蜜」、兒子「卜大萬」都是知名度很高的小網紅。此次事件爆發後，馬力歐也公開力挺汭恩產後護理之家背書，直言：

真的是烏龍一場！你們家的規模規格都是一等一的，超級感謝對我太太以及孩子們的照顧，都是鉅細靡遺、貼心呵護！我愛你們！

而李國毅與其妻子甘煖琳（橘子）在迎來第二胎時，也選擇入住汭恩產後護理之家。事件爆發後，橘子也在第一時間打氣表示：「加油！相信你們的！」

涉事月子中心照片：

警方日前前往汭恩調查，並查扣相關設備及系統硬碟資料，汭恩產後護理之家執行長連勇舜也主動配合到案說明、製作筆錄。

據了解，警方初步鑑識後發現，遭外界質疑為「針孔鏡頭」的設備，實際上並非偷拍器材，而是收音麥克風；而主機硬碟內所存畫面，也皆為公開區域監視器畫面，主要用途為監督寶寶照護情況，以及大廳與公共區域安全管理。

此外，警方也進一步針對館內房間、浴室、產康室及相關空間進行檢查，初步並未發現任何針孔偷拍設備，也未查獲非法影像或錄音內容。

對此，汭恩同步發出正式聲明，強調機構從未於任何涉及個人隱私空間內裝設偷拍設備，對於近期部分未經查證的爆料與渲染式報導深感遺憾。目前已著手進行蒐證，後續不排除依法追究法律責任，並強調將持續配合司法調查，盼外界理性看待事件，避免錯誤資訊持續擴散，讓事件回歸事實真相。

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