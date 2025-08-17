向太分享45年馭夫心法　幫向華強買套批淮買春　設兩大禁忌防越界

向華強與太太陳嵐（向太）結婚45年，兩人感情一直以來深厚甜蜜，時常透過社群放閃。外界好奇她的婚姻經營之道，向太近日更親自拍片分享「馭夫心法」，坦言自己願意讓老公嫖妓，並公開當年的驚人內幕。



向太直言，婚姻多年下來，丈夫難免會有「額外需求」，她選擇用包容態度面對。她透露，有次向華強到台灣出差，她甚至準備了一盒安全套，開口直說「可以去買春」，但沒想到向華強當場丟回安全套，並氣罵「妳神經病」。她解釋，與其防堵，不如設下安全底線，像是「一定要戴套」，並奉勸男人：

「要玩就玩得高明點，不要讓我知道。」



向華強與太太陳嵐（向太）結婚45年，兩人感情一直以來深厚甜蜜。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多向太年輕時期的靚相👇👇👇

+ 14

不過，向太也劃出兩大禁忌，絕不容許老公觸碰，一是不能帶小三單獨在台北餐廳用餐，二是絕不允許與女明星有曖昧關係。她強調台北遍布她的人脈眼線，若真被發現越界，她將毅然帶著兩個孩子消失，讓向華強：

「再也找不到她。」



【相關圖輯】向佐愛妻郭碧婷著「睡衣」參加婚宴 網民嘲：和向太風格好像…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

延伸閱讀：

世界民族電影節開跑！70場電影免費看 李察吉爾揭達賴喇嘛幸福之道

葛斯齊再出擊！爆夏克立「睡粉射後不理」 還栽贓經紀人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】