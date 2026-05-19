制裁者｜15分鐘密集肉搏戰血腥暴力升級　咖啡壺、原子筆秒變武器

Marvel最危險英雄「制裁者」（The Punisher）終於回歸！去年隨著《夜魔俠：重生》回歸MCU，今年暑假上映的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）亦有「制裁者」亮相。全新特輯《制裁者：最後一擊》（The Punisher：One Last Kill）已於日前重磅回歸，血腥暴力程度更飆升至MAX，當中15分鐘的密集肉搏攻防戰讓粉絲大讚爽爆！

全新特輯《制裁者：最後一擊》（The Punisher：One Last Kill）已於日前重磅回歸，大家可以在Disney+收看。（《制裁者：最後一擊》海報）

冇超能力卻成為聞風喪膽的超級英雄

今次特輯由飾演「制裁者」的Jon Bernthal兼任編劇，細膩詮釋「反英雄」的道德灰暗地帶，並深入描寫他在復仇之路上的孤獨及人性掙扎。劇情發生在《夜魔俠：重生》第一季與第二季之間，相信是為重啟「制裁者」劇集而揭開序幕。身為前海軍陸戰隊精英的「制裁者」Frank Castle沒有超能力，只有維護正義的決心，單人匹馬剿滅黑幫努奇家族，可惜導致地下秩序失衡民不聊生。Frank陷入道德上的自我掙扎，加上因被尋仇而導致妻女慘死而經常出現幻覺。努奇家族老大遺孀為報滅門之仇下江湖暗殺令，Frank以寡敵眾殺敵。

劇情發生在《夜魔俠：重生》第一季與第二季之間，相信是為重啟「制裁者」劇集而揭開序幕。（《制裁者：最後一擊》劇照）

劇中15分鐘密集肉搏戰血腥暴力升級。（劇集畫面）

15分鐘密集肉搏戰血腥暴力升級

「Frank is back！」制裁者回歸，血腥暴力程度瘋狂升級。主角Jon Bernthal在拍攝前接受地獄式體能特訓，所有驚險動作場面包括火燒雙腳、飛墮等，都由他親自上陣。特輯中有長達15分鐘的密集肉搏攻防戰，被百名黑幫殺手突襲，毫無裝備的「制裁者」只能就地取材反擊，咖啡壺、原子筆變成武器，精彩程度媲美《殺神John Wick》。

所有驚險動作場面包括火燒雙腳、飛墮等，都由主角Jon Bernthal親自上陣。（劇集畫面）

Jon Bernthal在拍攝前接受地獄式體能特訓。（劇集畫面）