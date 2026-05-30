Sydney Sweeney新劇再現全裸鏡頭　與李察基爾之子上演激情床戲

美劇《毒癮女孩》第3季即將迎來大結局，澳洲男星Jacob Elordi飾演的Nate遭大耳窿活埋後被毒蛇咬死，飾演其妻子Cassie的「波神」Sydney Sweeney在本集上演大膽床戲再現全裸鏡頭。



Sydney Sweeney上演大膽床戲再現全裸鏡頭。（IG@sydney_sweeney）

Sydney與李察基爾兒子上演激情床戲

與Sydney Sweeney上演床戲的並不是劇中的丈夫Nate，而是由初次拍劇的李察基爾兒子Homer Gere飾演的肥皂劇男星Dylan Reed。在劇中Sydney不僅大解放，更是大膽露點與其上演激情床戲。Sydney飾演的Cassie為了籌錢救丈夫，不惜引誘Dylan Reed發生關係，事後更是盜用其社交賬號發佈兩人的床照為自己造勢。

Sydney與李察基爾兒子上演激情床戲。（網上圖片）

Sydney Sweeney（IG@sydney_sweeney）

Jacob Elordi飾演的Nate慘死

在上週播出的劇集中，Jacob Elordi飾演的Nate被大耳窿Naz活埋於建築工地地底的棺材中，棺材僅留有一根通氣管，不料一條毒蛇順著管道鑽入，最終將Nate咬死，結局十分淒慘。雖然飾演的角色慘死，不過Jacob受訪時卻表示Nate死有餘辜：「這是個很酷的死法。Nate犯過太多錯誤，做過太多黑暗的選擇。」

Sydney Sweeney（IG@sydney_sweeney）