許冠傑大仔許懷欣入院檢查膀胱癌　滿頭白髮憔悴病容令人擔憂

「歌神」許冠傑（Sam）的49歲長子許懷欣（Ryan），一向與家人關係密切，三代同堂樂也融融。然而，他曾於2018年不幸確診患上膀胱癌，其健康狀況一直備受外界關注。近日，許懷欣在社交平台透露自己再度入院進行膀胱癌檢查，其曝光的近照面容略顯憔悴，令不少粉絲感到擔憂。



許懷欣（Ryan）是「歌神」許冠傑（Sam）的長子，亦是演唱會舞台上的得力幹將。（IG@thestayup）

許懷欣自小就跟住爸爸許冠傑上台表演。（IG@thestayup）

灰銀白髮神情疲憊 手比Rock手勢仍顯憔悴

在許懷欣發布的最新相片中，他的最新狀態讓不少網民心疼。他當時身穿病人服、戴著口罩和黑框眼鏡身處醫院。引人注目的是，他已變了一頭灰銀色的頭髮，白髮極多，與早前相比明顯蒼老了不少。

許懷欣滿頭灰銀白髮，雙眼卻略顯疲憊，熱的不少網民憂心。（IG@thestayup）

雖然許懷欣依然樂觀地對著鏡頭做出其標誌性的Rock 'n' Roll 手勢，但雙眼卻略顯疲憊、欠缺神采，被指「只有其型，未有其實」。整個人看起來略帶病容，整體的虛弱狀態不免令人對他的健康感到憂心。

許懷欣每年都會入醫院進行檢查。（IG@thestayup）

網上發文報大喜訊：一切安好，沒有復發

幸好，粉絲們的擔憂很快便一掃而空！許懷欣隨後在社交平台（IG）上公布了新一年的檢查結果，證實癌症並沒有復發：「又一年，又一次膀胱癌檢查。幸運地，一切安好，沒有復發。」

許懷欣在社媒公佈喜訊。（IG@thestayup）

回顧他的抗癌之路，他在2018年11月首度透露自己患上膀胱癌，隨即入院進行切除手術。術後，他必須在5年內每半年進行一次覆檢。如今他再次順利過關，意味著他下一次檢查要等到明年的夏天，這個好結果讓他和關心他的所有人都深深鬆了一口氣。

許懷欣在2018年11月患上膀胱癌，入院進行切除手術。（IG@thestayup）

語重心長勸導年輕人 感謝太太成最強後盾

親自走過驚心動魄的抗癌險路，許懷欣如今深知健康的可貴，更在社交平台上語重心長地勸喻大眾，尤其是年輕一代千萬不要畏疾忌醫。

許懷欣呼籲年輕人要注意健康。（IG@thestayup）

許懷欣呼籲如果感覺身體有任何不妥，請一定要立即前往醫院接受檢查，切勿拖延。他又指出現在年輕人患癌的數字正在大幅度上升，連他自己身邊也有越來越多朋友遭遇到了相同的經歷。他強調定期進行身體檢查、保持健康飲食以及持續運動至關重要，這些良好的習慣在關鍵時刻或許能拯救你一命。

許懷欣感謝多年來在背後默默付出的太太。（IG@thestayup）

最後，在漫長的抗癌與復康路上，許懷欣亦不忘多次公開感謝在背後默默付出的太太。他感激太太一直以來對他不離不棄的支持與無微不至的照顧，直言正是這份相濡以沫的愛，才給予了他戰勝病魔、積極走下去的無比力量。