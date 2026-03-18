林嘉欣拍國際級新劇自爆首次着泳衣拍攝：大家唔好太關心

影后林嘉欣今日（18日）聯同Jessie Mei Li、Toby Stephens及Chris Pang現身會展FILMART，為六月推出的復仇劇《The Season》宣傳。

（左起）製作人Yalun Tu、Jessie Mei Li、Toby Stephens、林嘉欣、Chris Pang與李昭南。（陳順禎攝）

首試全英對白兼着泳衣

林嘉欣受訪時，提到今次劇中有很多新嘗試，第一次拍這類型的劇，和第一次全英文對白，她笑言：「亦都係第一次著泳衣拍攝。」至於泳衣的款式？林嘉欣笑言大家不要太過關心，「其實係好普通一件頭，但會加一個袍、一條沙裙，成件事行出嚟係好有霸氣。」她還笑言，這套泳衣造型配備了昂貴的鑽石項鍊，一看就知道不是為了落水。

林嘉欣劇中飾演一個非常有霸氣的角色。（陳順禎 攝）

挑戰「邪惡」角色 女女幫手對英文稿

談到戲中的角色，林嘉欣透露這次的形象與以往很不同，雖然是老公背後的女人，但操控著一切，「我以前演的角色通常比較壓抑、比較Soft，但今次呢個係一個好有霸氣嘅女人，為咗家族名譽不擇手段。我都係第一次見到自己呢邪惡一面。」

首次挑戰如此大量的英文對白，林嘉欣多謝兩位女兒幫手。她笑言，女兒平時很少去探班，但今次因為是全英文劇集，女兒們看完了整本劇本，長期幫她對稿：「佢哋對劇本熟到，一去到現場探班，就知邊個演員係演邊個角色，因為佢哋日日同我練英文對白。（女兒有無因此對拍戲產生興趣？）又無，佢哋覺得拍劇太辛苦。」

林嘉欣稱劇組關係非常好。（陳順禎 攝）

孖Anson Lo、Marf跳舞 多謝兩位後輩仁慈

林嘉欣劇中與Anson Lo和Marf有跳舞場面，她笑指二人很好、很仁慈，「我本身都唔係跳舞嘅人，又無時間排練，佢哋跳多啲，我擺個pose就完。（Anson Lo教妳？）係啊，因為我哋現場都要夾，但Ok嘅。」林嘉欣更爆料女兒喜歡Marf，所以亦有特別來探班。

PCCW Media夥拍荷里活頂尖團隊，製作國際級皇牌劇集《THE SEASON》，並為首部成功進軍美國主流串流平台的劇集。劇集將於2026年6月作全球首播，強勢登陸亞洲、中東及南非的Viu、美國Hulu及Hulu on Disney+，並於香港Now TV上架。（陳順禎攝）

拍攝遇颱風暈船浪 相隔25年再拍劇感嘆知道轉變

林嘉欣直言拍這套劇都幾多挑戰，回憶有場戲在大型豪華遊艇上拍攝，足足拍了兩星期，不幸的是，當時正值颱風逼近，海面風浪極大。「就算落咗地，成個人都好似仲暈緊船浪咁，其實幾辛苦。」不過，她也表示這次拍攝讓她去了很多平時去不到的地方，如沙田馬場、海洋公園水族館及遊艇會，重新發現香港的靚景點。

問到相隔25年後才再拍劇，稍後會否拍多點？林嘉欣感嘆時代的變化，以前她認為電影是絕對的主流，但現在串流平台，已成為大趨勢，所以她都在跟著潮流轉變，「今次我拍完呢套劇集感覺好唔同，以前電影90分鐘係好濃縮嘅體驗，但現在你可以慢慢去發展、去建立一個角色，可以入得深啲。我覺得呢個係好有趣嘅地方。」

拉許光漢、木村光希「入坑」學整陶瓷

林嘉欣提到去年也在台灣拍攝了一套10集劇，與台灣男神許光漢合作。林嘉欣還爆許光漢很好奇她為甚麼醉心陶瓷，所以試一下一起玩，她當然無任歡迎，而今次拍劇，飾演她女兒的木村光希也被她拉「入坑」學整陶瓷，並親自教對方拉杯，很開心。

林嘉欣稱木村光希劇中演其女兒，有不少對手戲，大讚對方是一個乖巧的女仔。（陳順禎 攝）

分享拍攝點滴

席間，Jessie Mei Li、Toby Stephens和Chris Pang也分享了拍攝點滴。談到劇集在香港取景拍攝，Jessie Mei Li笑言劇集夏天拍攝，來自英國的她，最不習慣是香港的天氣，真的超級熱。雖然拍攝這部劇時間緊湊，但拍攝期間，讓她欣賞到香港景色，她特別喜歡街市，覺得很有趣。

Jessie Mei Li笑言來香港開工，最不習慣是香港的酷熱天氣。 （陳順禎 攝）

Toby Stephens表示屋企人與香港息息相關，太太香港長大，細佬香港工作，但他以前來港只是像遊客一樣行街食飯，而這次能真正與本地團隊合作，體驗不同，也很喜歡香港美食，很享受在香港工作的每一秒

Toby Stephens笑言香港拍攝期間經歷颱風，很難忘。（陳順禎 攝）

澳洲長大的Chris Pang，自細看不少香港電影和劇集，所以會聽一點廣東話，今次可以親身同講廣東話的團隊拍攝，有一種莫名的親切感和連結。他大讚香港是一個很靚的城市，而且收工一班人會一起玩和打邊爐，很開心。