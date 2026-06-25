謝霆鋒王菲復合十多年罕有高調合體　西安機場無懼鏡頭大方牽手

天王謝霆鋒與天后王菲世紀復合十多年，感情一直非常穩定，近日兩人更被捕獲罕有高調合體。6月24日，有網民於西安咸陽機場目擊兩人的身影，原來謝霆鋒在結束長沙的工作後，並未直接前往下一站，而是專程飛回北京接上愛侶王菲，隨後兩人一同搭乘私人飛機抵達西安。此行王菲是特地化身「最強後盾」，親自陪伴謝霆鋒籌備即將於6月27日至28日在西安奧體中心體育場舉行的「Evolution Nic Live」西安演唱會，甜蜜舉動羨煞旁人。

謝霆鋒與王菲齊現身被網民捕獲。（微博圖片）

機場大方牽手無懼鏡頭

兩人抵達機場後並未刻意迴避鏡頭，反而大方牽手同行，流露出宛如老夫老妻般的自然與默契。當天王菲剪了一頭清爽短髮，身穿簡單的長衫，整個人散發出標誌性的極致松弛感。謝霆鋒則戴著墨鏡搭配休閒外套，酷勁依舊。在步行過程中，謝霆鋒主動協助推運行李，兩人雖然沒有過於刻意或激烈的親密互動，但這種在細節中透露出的周到與體貼，反而更顯得溫馨。

全網瘋狂敲碗世紀同台

隨著王菲高調現身西安，大批樂迷和網民隨即陷入瘋狂，紛紛大膽猜測王菲是否會驚喜現身，以嘉賓身份登上謝霆鋒這兩晚的演唱會舞台，甚至期待兩人能迎來久違的世紀合作。不過，也有熟悉謝霆鋒演唱會節奏的資深網民指出，謝霆鋒近年來的巡迴演唱會基本上都不設常規的嘉賓環節，即便是早前規格極高的北京鳥巢站，他也是獨自一人撐完全場。因此，外界普遍認為王菲此次隨行，極大概率只是坐在台下低調支持，上台合唱的機會雖然微乎其微，但有了天后的親自相隨，依然讓這場演唱會的期待值徹底拉滿。