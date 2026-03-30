月租9萬豪宅滿牆名牌！元祖偶像板野友美喊壓力大　網疑能撐起？

日本女星板野友美近日在節目中坦言，與職棒球星丈夫高橋奎二共同負擔月租高達200萬日圓（約9.8萬港元）的豪宅，直言「壓力很大」。



相關發言曝光後在日本網路掀起熱議，外界也開始關注兩人收入與生活開支是否失衡。

板野友美近日坦言，與職棒球星丈夫高橋奎二共同負擔月租高達200萬日圓（約9.8萬港元）的豪宅「壓力很大」。（IG@tomo.i_0703）

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板野友美2021年與效力於東京養樂多燕子的投手高橋奎二結婚，婚後育有一女。她近年除育兒外，也經營自創品牌與YouTube頻道，分享家庭生活與藝人友人互動，形象偏向事業與家庭兼顧的多元發展。

不過，板野友美在節目中透露，夫妻目前居住的豪宅月租約200萬日圓，且由兩人共同負擔。她坦言高額押金與租金帶來不小壓力，但會將壓力轉化為工作動力，

我是會把自己逼到極限的類型。

節目中主持人峯岸南也轉述前田敦子的觀察，指出板野友美入住新家後，曾因壓力而出現情緒低落的情況，進一步引發討論。

消息曝光後，日本網友反應兩極，有人質疑以高橋奎二目前薪資是否足以支撐如此高額房租，也有人認為這是個人選擇，無需過度解讀。

根據日媒資料，高橋奎二2026年年薪約4600萬日圓（約225萬港元），較前一年下滑，讓外界對家庭財務負擔產生關注。

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