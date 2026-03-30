前AKB48篠田麻里子背夫偷食毀形象 演不倫妻大翻身 今低調再婚
撰文：引新聞
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日本藝人篠田麻里子出身知名女子團體AKB48，是團內備受矚目的核心成員之一。
2022年10月間，她因被前夫發現外遇且相關通訊紀錄曝光，清純形象遭受嚴重打擊，翌年三月宣告離婚後逐漸淡出螢光幕。
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此後她選擇重新出發，在日本電視劇中嘗試飾演外遇角色，演技廣受好評，並逐步恢復演藝工作。2024年她透過社交平台坦承正在交往一名圈外男性，表示對方體貼細心，對她和女兒都照顧有加，是她真心尊敬的對象，兩人在2023年相識。
她近日在社交平台發表結婚聲明，確認已與同居男友完成結婚登記，未公開對方身份，並表示希望兩人日後能夠攜手並進，共同度過安穩踏實的人生，並感謝各界長期給予的支持與理解。
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