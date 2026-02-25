42歲中國留學生強抱小嶋陽菜　騎呢供述震撼法庭：也許有交往機會

2024年10月28日夜間，東京澀谷一處商業設施外的監控畫面後來被媒體反覆播放。畫面裏，原AKB48成員、如今以模特與品牌經營者身份活躍的小嶋陽菜在結束寫真集宣傳活動後，在工作人員陪同下準備離場。一名男子突然從後方衝出，強行抱住她，身體失去平衡的小嶋當場摔倒。現場保安人員迅速將男子按倒在地，警視廳隨後以現行犯逮捕。



小嶋陽菜1988年出生，2005年作為一期生加入AKB48，是早期核心成員之一。她在團體中以温和氣質和穩定人氣著稱，2017年畢業後轉向時尚與商業領域，創立女性服飾品牌「Her lip to」，逐步建立起「藝人＋創業者」的雙重身份。她並非僅僅停留在偶像標籤，而是完成了從國民級偶像到品牌經營者的轉型。37歲的她，已經是日本娛樂圈中少數成功跨界商業的代表人物。

根據檢方指控，這並非一次偶發衝動行為。時間線可以追溯到2024年8月。自8月至10月期間，該男子就多次出現在小嶋陽菜參與的活動會場周邊，進行埋伏與尾隨。這些行為最終被認定構成違反日本《反跟蹤騷擾法》。10月28日晚間的身體接觸，則構成暴行罪。

2025年1月，案件在東京地裁首次開庭。法庭上，當審判長詢問「對起訴內容是否有錯誤」時，被告回答：「為了她，我願意接受。」這句話在當時被多家媒體引用。整體而言，他對起訴事實基本表示承認。

同年4月，第三次公判舉行。被告當時處於拘留狀態。進入法庭時，他身穿黑色運動服，留着未修整的鬍鬚。入庭後，他環視旁聽席，身體微微前傾，弓着背坐下，神情相對沉默。審理大約進行了30分鐘。就在即將閉庭時，原本一直冷靜回答問題的被告突然用中文開口：「我可以發言嗎？」——經法庭翻譯轉述為日語。

按照程序，當時並非法定發言環節，但法官允許其發言。被告先說「對不起」，隨後語速明顯加快，情緒激動。他表示：「我想用雙臂抓住她，向她告白。她可能覺得我很可怕。」法官嘗試制止，但他繼續陳述：「她想避開我，所以我才倒下。我被大家誤解為危險人物。我只是一個追星的小人物。」即便被法官以較強語氣打斷，被告仍堅持把話說完。從語氣與節奏來看，他顯然希望藉此機會表達自己的立場。

2025年5月，第五次公判進入被告人詢問階段。與此前不同，這一次他獲得較完整的陳述機會。他在庭上表示，自己曾被小嶋陽菜方面的工作人員提醒「不要接近」，但他認為那未必是小嶋陽菜本人的意思。他說：「如果能直接見到她，也許憑她的善良會有交往的機會。」

但檢方指出，事務所早在案發前就曾因過激粉絲問題向警視廳諮詢，而被告已被列為需要注意的人物。此前，他也曾因類似行為引發警方介入。

關於案發當天的細節，他在庭上反覆陳述。2024年10月28日晚，他得知小嶋陽菜將在該商業設施舉辦活動，於是提前到達現場，在附近的陰影處等待，注視着後門方向。晚上9點左右，小嶋陽菜從後門出來。他小跑上前抓住她的手臂。他說：「我一直在等她。看到她時非常興奮。」並補充：「我以為再也見不到她了，所以告白了。」庭審記錄中，他多次提到「想見她」、「很興奮」。但告白尚未完整表達，便被現場工作人員制服。

2025年6月，東京地方法院作出判決：有期徒刑8個月，緩刑3年。量刑與檢方求刑一致。法院認為，其行為具有持續性，且已構成明確的身體侵害。判決後，被告向東京高等裁判所提起上訴。2025年12月，高等法院裁定上訴理由不足，維持一審判決。

從2024年8月開始的多次埋伏，到10月28日的暴行，再到2025年1月、4月、5月的連續庭審，以及6月一審判決、12月終審維持一審判決。這起案件在法律層面已經畫上句號，但圍繞偶像與粉絲之間邊界的討論仍未停止。

日本自2000年施行《反跟蹤騷擾法》以來，幾次重大修法都與現實案件有關。尤其是藝人遇襲事件之後，活動出入口安排、警備配置、與警方的訊息共享都在不斷強化。公眾人物的行程管理已經相當嚴密。換句話說，這起案件發生時，日本的制度環境並不鬆散，而是逐漸收緊。

在這種背景下，再看被告的動機陳述，會顯得格外突兀。

42歲的人了，報讀日本的語言學校，卻在異國城市反覆出現在同一名女藝人的活動現場，提前踩點、守後門、等到晚上九點，只為「親口告白」。這套邏輯，很難簡單歸為「追星衝動」。它更像是一種長期單向情感投射，把現實中的界限當成可以被突破的障礙。

追星在東亞社會並不罕見。年輕人迷戀偶像，可以理解為情感寄託或消費文化的一部分。但當年齡、身份、時間成本都已經擺在那裏，還將大量精力投入在對一個公眾人物的執念上，就不再只是娛樂行為。

法律已經給出答案。至於那句「如果能親口說喜歡，也許會有機會」，在法庭記錄裏只是動機說明。現實社會裡，喜歡從來不是越界的理由。邊界存在，本身就是對彼此安全的最低保障。

