「老高與小茉」女方神隱多時　新片獻聲破謠言　幽默自嘲被AI淘汰

知名YouTube頻道「老高與小茉」去年一度被爆離婚、逃稅遭拘留等傳聞，對此老高曾嚴正澄清，強調相關說法「均屬惡意捏造」。



近日頻道睽違兩週更新影片，小茉也久違在內容中「現聲」，分享近況，引發粉絲熱議。

老高與小茉（YouTube@老高與小茉Mr & Mrs Gao）

老高自今年起改以不露臉方式經營頻道，過去經常參與影片的小茉則消失一段時間。直到4月29日上傳的新片，以AI快速發展與科技業裁員潮為主題，小茉終於在片中與老高對話。她以幽默語氣自嘲「被AI淘汰」，笑稱因為自己「不幹活、乾賺錢」，所以遭到「裁員」，逗樂不少觀眾。

小茉久違現聲讓粉絲又驚又喜，留言區湧入大量回應，留言不斷：

「聽到小茉聲音感覺安心很多，希望你們都安好」

「小茉的聲音！！好想念」

「老高的聲音明顯愉悅很多，再次聽到小茉的聲音感動到想哭」



顯見兩人的高人氣與影響力。

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