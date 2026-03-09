日本寫真女神遭粉絲騷擾崩潰　被緊盯胸部還假裝誤觸　列三大禁令

日本寫真界清純女神花咲楓香（Hanasaki Fuuka）外型甜美，擁有大批死忠粉絲支持。



然而近日她卻透過經紀公司發出「心碎警告」，坦言近期在攝影活動中，遭到部分極端粉絲的「不當言行」騷擾，導致她身心俱疲甚至體調（身體狀況）崩潰，讓粉絲心疼不已。

花咲楓香坦言近期在攝影活動中，遭到部分極端粉絲的「不當言行」騷擾，導致她身心俱疲甚至體調（身體狀況）崩潰。（X@Hanasaki__Fuka）

三大禁令曝光：拒絕「假誤觸」與「局部指令」

①拒絕視線騷擾： 拍攝拍立得時請注視鏡頭，嚴禁緊盯胸口。

②嚴禁肢體接觸： 禁止假借併排合照機會，以「偶然」為藉口觸碰身體，更不得跨越地板的安全紅線。

③拒絕高壓指令： 粉絲不得在數十秒內以命令語氣要求「露腋下、秀屁股、看腳底」等精細且帶有侮辱性的姿勢。



花咲楓香感嘆，雖然大多數粉絲都很熱情有禮，但極少數人的不當行為，讓她近期頻繁感到不適。她直言：「比起冷冰冰的指令，我更希望在放鬆的交流中拍出好作品。」為了不希望走到「減少活動次數」這一步，才決定公開呼籲。

親自闢謠：寫真工作很開心，是「15公分近看」太恐怖

聲明發布後，部分媒體標題解讀為「花咲楓香厭惡被看胸部」，引發寫真圈熱烈討論。對此，她本人火速在社群平台發文澄清，不滿部分報導帶有惡意誤導。她強調：

我對於寫真活動本身感到非常快樂，但請不要在15公分的近距離下，一臉嚴肅地死死盯著我的胸部看，這真的非常恐怖！

從火腿隊鐵粉到寫真女神：呼籲尊重專業

根據日媒《Oricon》報導，現年20餘歲的花咲楓香，除了在2024年推出首支DVD《Milky Glamour》大獲好評外，私底下更是一名標準的「棒球痴」，她是職棒日本火腿鬥士隊的狂熱粉絲，常被目擊出現在一軍甚至二軍的看台觀戰，也常將球隊元素融入拍攝作品中。

面對演藝事業正要起飛的關鍵期，花咲楓香選擇勇敢發聲，就是不希望最終必須靠「減少活動次數」來保護自己。她最後感性喊話：「為了今後大家都能擁有愉快的時光，希望各位能理解並遵守規則。」

