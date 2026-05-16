韓國戀綜又爆醜聞！3女欺凌1人至送醫　導播昔疑「逼死嘉賓」引議

韓國戀愛實境秀《我是SOLO》醜聞層出不窮，2023年起至少爆出有男嘉賓被傳刻意傳染性病、入侵民宅涉嫌強姦未遂又襲警、停車場性侵等。不過到了最近，似乎不只來賓有問題，就連節目組都有爭議。



13日播出的內容中，能看到3名女嘉賓直接在鏡頭前說人壞話，當眾霸凌另一位女嘉賓，搞得受害者胃痙攣直接送急診。這段畫面看得觀眾實在不舒服，也發現導播早有在節目中逼死人的紀錄。

《我是SOLO》中，1女嘉賓被欺凌到胃痙攣直接送急診。（節目截圖）

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女嘉賓遭隔牆羞辱 惡意言論全都錄引觀眾不適

《我是SOLO》目前播出到第31期，5月6日的節目中能看到3位女嘉賓玉順、英淑、正熙自成一派，其中英淑表示自己想要積極接近南嘉賓慶洙，沒想到說著說著居然就開始講起另一女嘉賓順子的閒話，完全不顧當事人就在隔壁房間，而順子也把3人討論內容聽得一清二楚。然而更讓觀眾吃驚的是，節目組似乎認為這段過程沒有問題，居然照實播出。

5月13日播出的節目中，3名女嘉賓仍持續排擠順子，包含不斷對她咄咄逼人，順子毫無招架之力只能被逼到牆角。在結束跟男嘉賓的約會後，順子對室友英子坦承其實整個過程最痛苦的就是要回到宿舍，還說：

那些人明明就在我旁邊，卻說什麼「要把她徹底咬爛後回來」。我就是從那時候開始崩潰的，心情一直都很差、胃也不舒服。

壓力爆棚致胃痙攣送醫 製作組遭批冷血消費他人痛苦

在另一個任務中英淑差點跌倒，回到宿舍後英淑就不斷聲張：「我好像被某個人的腿絆倒了！」疑似在怪罪順子，其他跟英淑同夥的也不斷陰陽怪氣，顯然就是在霸凌順子。最終順子表示：「我的心情真的太難受了，壓力讓我上腹部很痛。」因為疼痛持續惡化，順子只能坐救護車送醫。

雖然3名女嘉賓的行為倍受觀眾譴責，但韓媒指出更有問題的恐怕是節目製作團隊的袖手旁觀。《TVDaily》就指出，確實像是《我是SOLO》這種找素人當來賓的節目難以控制每個人的背景、個性，但製作團隊就在現場，卻縱容集體排擠、言語暴力接連發生。

尤其順子都因為胃痙攣而被送往急診室，仍未出手處理，似乎是把霸凌的刺經場面當作炒話題、提升收視率的手段，記者更尖銳譴責：

用別人的痛苦換來話題，這真的能稱為真的成功的節目嗎？

尤其《我是SOLO》的導播南圭洪（音譯）過去還有一檔戀綜《另一半》，節目雖然2011年播出後收視頗佳，但2014年有一位女嘉賓在拍攝過程中選擇輕生，節目也就此停播。

導播南圭洪過去節目有傳言女嘉賓被逼輕生。（news1）

雖然警方調查認為跟製作團隊並無直接關係，但死者的朋友透露節目組在過程中給她很大的壓力，例如其他人都已經有配對，但攝影機硬要跟著沒被配對成功的自己拍攝，讓她深受羞辱，又或者節目想拍她落淚的樣子卻又拍不到等。當地記者認為《我是SOLO》並未記取先前憾事的教訓，再這樣下去觀眾恐怕忍無可忍。

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