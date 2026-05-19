55歲娛圈女神與細12歲老公曾屢傳婚變　首映禮一舉動曝光婚姻真相

現年55歲的鍾麗緹曾歷經三段婚姻，育有三名女兒，2016年與張倫碩正式結婚。雖然張倫碩比鍾麗緹小12歲，關係被指女尊男卑，而且又不時被指二人似母子多過夫妻，故此屢傳婚變。不過鍾麗緹與張倫碩仍然愛得高調，擊破婚變傳聞。近日鍾麗緹現身電影《一個男人和一個女人》首映禮，談到近日有朋友輕生不禁眼濕濕，張倫碩有見及此火速起身護妻。

鍾麗緹一家人。（鍾麗緹IG圖片）

鍾麗緹一家人。（鍾麗緹IG圖片）

鍾麗緹坦然豁達面對年齡問題。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹提友人輕生眼濕濕 張倫碩急起身護妻

鍾麗緹睇完電影《一個男人和一個女人》後，有感而發，拎起咪與觀眾分享感受。她先大讚電影情感拍得細緻，令鍾麗緹想起傷心事，她透露近日有朋友輕生離世，「我們這幾天也有個朋友自己決定離開這個世界了。」看到電影中有角色輕生，鍾麗緹悲從中來，「我的眼眶都濕了......覺得人生不容易，但是我們希望可以堅持。」

此時張倫碩已起身，給予鍾麗緹支持。鍾麗緹亦主動拖起張倫碩的手說：「無論以後怎樣的人生、遇到多大的風浪、難度，只要我們一家人永遠一起，就是我們的底氣和最溫柔的依靠。」足見兩人感情穩定。

鍾麗緹有「最美美人魚」稱號。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹歷經三段婚姻育三女

身為一代性感女神的鍾麗緹的感情世界多姿多彩。鍾麗緹首任丈夫為Glen Ross，兩人在1998年結婚，育有一女Yasmine，婚姻僅維持四年便告終。2003年，她與台灣音樂製作人嚴錚結婚，誕下兩名女兒Jaden及Cayla，這段婚姻亦於2011年劃上句點。2015年，鍾麗緹在真人騷中，與比她後生12歲的男星張倫碩相識相戀，於2016年步入婚姻殿堂。婚後鍾麗緹的三名女兒跟隨繼父改姓張，一家五口樂也融融。

鍾麗緹拖起老公隻手。（小紅書）

感情好好。（小紅書）

互望對方給予支持。（小紅書）

鍾麗緹激罕攜同三位女兒亮相節目。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹﹑張倫碩結婚多年。（鍾麗緹微博圖片）

張倫碩外型帥氣。（張倫碩微博圖片）

二人結婚至今多年依然恩愛。（張倫碩微博圖片）