55歲鍾麗緹二女高中畢業全家到場撐　更着10年前靚衫出席延續傳統

55歲性感女神鍾麗緹（Christy）二女張思捷（Jaden）迎來高中畢業！為了紀念這個跨越的特別時刻，鍾麗緹特意找出十年前參加大女張敏鈞（Yasmine）的舊衫重穿。經過10年歲月洗禮，鍾麗緹不僅身材毫無走樣，容貌更是逆天凍齡，完美演繹何謂「時間在女神身上停頓」。

張思捷不捨校園感觸落淚

在畢業典禮上，當聽到二女張思捷的名被執導老師讀出並登場時，坐在台下的鍾麗緹隨即化身「狂熱小粉絲」興奮高呼，全程手持相機、專心致志地為女兒記錄下人生重要的一刻。面對即將告別的中學生活，張思捷 在典禮上顯得相當感觸，一度依依不捨地流下少女時代的眼淚。不過當儀式結束、回到家人身邊時，她隨即破涕為笑，逐一與父母、姊妹及同窗好友合照留念，場面既溫馨又熱鬧。

張思捷畢業典禮。（小紅書@鍾麗緹）

而在隨後舉行的畢業晚宴上，大個女的張思捷換上一襲貼身吊帶小黑裙亮相，流露出陣陣輕熟少女味。晚宴現場除了有師生的精彩才藝表演，大螢幕更播放了畢業生們當年剛入學與如今畢業時的對比照。看着女兒由青澀稚嫩的小女孩蛻變成亭亭玉立的少女，台下的鍾麗緹再度被觸動淚腺，睇到眼濕濕。

張思捷換上吊帶黑裙。（小紅書@鍾麗緹）

細女張凱琳貼姊妹照：比誰都捨不得你

看著孩子們一個個展翅高飛，鍾麗緹感性地在社交平台撰長文吐露心聲：「時間過的真快啊，十年前也是在這裏見證了張敏鈞畢業。看着你們慢慢長大，奔赴遠方，心中既驕傲又不舍；作為媽媽，只希望你們平平安安、健健康康，媽媽會在背後永遠支持你們。」

除了媽媽的無私愛護，同行的細女張凱琳其後亦在個人社交平台發帖。她晒出多張與家姐 張思捷 的親密合照，並留下了一段極具洋蔥、相愛相殺的感性告白，揭示 張思捷 即將獨自遠赴外地遊學：「鬧歸鬧，其實我比誰都捨不得你獨自遊學。畢業快樂，我最愛的姐姐，我會想你的～」