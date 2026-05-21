55歲鍾麗緹大晒火辣身材　展現自信美網民讚：永遠的鍾大美人

現年55歲的「性感女神」鍾麗緹（Christy）經歷過三段婚姻，育有三名遺傳了其優良基因的美麗千金。雖然已是三女之母，但熱愛運動的Christy保養得宜，依然Keep得一副凹凸有致的魔鬼身材。日前（18日）她在社交平台大派福利，分享了一輯充滿度假風情的性感靚相，風韻猶存，狀態極勇！

鍾麗緹激罕攜同三位女兒亮相節目。（鍾麗緹微博圖片）

大女張敏鈞身材FIT爆。(張敏鈞IG)

大女張敏鈞身材FIT爆。(張敏鈞IG)

張敏鈞疑着細一碼泳衣。(張敏鈞IG)

熱帶風情性感打扮 盡顯女神魅力

從照片中可見，Christy穿上一套充滿熱帶氣息的綠藍色印花性感衣著，胸前有精緻的海星裝飾點綴，大方展露深長的3吋事業線；下半身則有高衩設計，盡騷白滑長腿。她配搭了闊邊草帽、搶眼的黃色大花耳環以及金色手鈪，配合燦爛陽光與綠葉背景，散發出濃厚的夏日度假感覺，時尚感十足，完美示範何謂「歲月不敗美人」。

鍾麗緹完美示範何謂「歲月不敗美人」。（ig@christychung919）

充滿熱帶氣息的綠藍色印花性感衣著。（ig@christychung919）

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撰長文勉勵大眾：深深地愛自己

除了分享吸睛靚相，Christy更附上一段充滿正能量的英文長文，鼓勵大家要懂得愛錫自己，寫道：「這些在陽光下捕捉的瞬間，不僅僅是美麗的照片——更是對自由、自信與自愛的頌讚。在每一陣輕柔的微風、每一個溫柔的微笑，以及每一道親吻肌膚的光芒中，她提醒著我們：你已經足夠好。做最真實的自己就好。你的身體是一個家，而不是一項（待改造的）工程。你的存在本身就是一份禮物。

願這些影像今日能在你心中輕語——去完全擁抱自己，帶著喜悅前行，毫無保留地閃耀。你絕對值得擁有這份光芒、這份平靜，以及對自己這副軀體的美麗自信。相信自己，深深地愛自己，你是光芒四射的。🌞🌸✨」

鍾麗緹鼓勵大家要有自信。（ig@christychung919）

網民激讚：永遠的鍾大美人

這輯散發著內外兼備自信美的靚相一出，隨即引來大批網民派Like留言，粉絲們紛紛激讚Christy的狀態：「女神啊」、「不管別人怎麼說，你在我心裡永遠都是鍾大美人。」

鍾麗緹與細佢12歲嘅內地男星張倫碩結婚多年，恩愛如昔。（ig@christychung919）

鍾麗緹與細佢12歲嘅內地男星張倫碩結婚多年，恩愛如昔。（ig@christychung919）

一家人感情好好。（ig@christychung919）