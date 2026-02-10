S媽為防具俊曄請律師爭大S巨額遺產？小S怒斥造謠者「心思骯髒」

女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月2日因流感併發肺病逝於日本，享年48歲。大S生前出道早，又是紅遍全亞洲的巨星，累積驚人身家，傳出留下至少6億（新台幣，約1.5億港元）遺產，10日週刊爆料，S媽（黃春梅）為了防著具俊曄，已經找「王牌律師」李靚蕾委任過的律師團隊，力爭搶大S遺產，但S媽和小S都否認傳聞。其實根據台灣《民法》第1138條規定，遺產繼承順位依序為直系血親卑親屬（即子女）、父母、兄弟姊妹、祖父母，S媽本來就難繼承遺產。



根據《鏡週刊》報導，大S昔日賺得錢，還有房貸、卡費等，一直都是由徐媽在管理，而如今愛女過世，具俊曄依法是大S遺產繼承人第一順位，爆出S媽為了爭財產，要求具俊曄放棄大S的遺產，還找來幫李靚蕾打離婚官司的律師團隊，對此，S媽否認報導，小S也發火怒轟造謠的人「心思骯髒」。

具俊曄和S三姐妹、S媽（Facebook@小S 徐熙娣）

而根據台灣《民法》第1138條規定，遺產繼承順序第一順位為「直系血親卑親屬（即子女）」，再來第二順位才是父母，第三順位：兄弟姊妹、第四順位：祖父母。S媽不在第一順位，配偶具俊曄與子女為第一順位共同繼承，各分三分之一。

具俊曄去年就表示大S遺產中自己的權利，全權交由S媽（黃春梅）負責，不過依台灣法律具俊曄無法「轉讓繼承權」，繼承權是具俊曄專屬的權利，不能轉讓給他人；而拋棄繼承也沒有用。律師吳孟修曾發文表示：

因為第一順位繼承人是具俊曄與兩個小孩，如果具俊曄拋棄繼承的話，並不會直接由徐媽媽來繼承，而是由大S的兩個小孩平均繼承，徐媽媽一毛錢都拿不到。

吳孟修當時建議，具俊曄可先主張夫妻剩餘財產差額分配請求權，取得一部分的財產，再依照繼承的法律規定，完成繼承程序，取得遺產後，再將取得的財產移轉給徐媽媽。

對於今爆出的新聞，S媽回應：「我痛恨打官司，勞民傷財。」據悉S媽私下稱具俊曄「阿德」也就是韓文的兒子，看到具俊曄如此深愛大S，所以S媽也愛具俊曄，把他視為兒子看待。

