大S臨終前渴望回家拒留醫　赴機場時心臟驟停　魂斷異鄉真相曝光

女星大S（徐熙媛）2025年2月因流感併發症在日本東京猝逝，享年48歲。



近來適逢她逝世一週年，韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》特別製作特輯，首度公開大S生命最後5天的足跡，更揭露了大S在「想回家」的強烈渴望下，最終卻在前往機場途中心臟驟停的心碎細節。

《名人生老病死的秘密》為大S逝世一周年製作特輯。（KBS 2TV）

更多大S的相片：

+ 6

誤判病情！溫泉成催命符 大S肺炎迅速惡化

根據《名人生老病死的秘密》節目披露的時間軸，這場悲劇始於2025年1月29日。大S與家人赴日旅遊，抵達後隨即出現高燒與全身痠痛。當時大S以為只是受涼，判斷讓身體暖和起來就能好轉，選擇在飯店泡溫泉。

然而，這對患有「二尖瓣脫垂」先天性心臟病及曾有子癲前症病史的她來說，卻是致命關鍵。節目中，Netflix劇集《外傷重症中心》原著作者、耳鼻喉科醫師李洛俊指出，高溫溫泉導致血管壓力急遽升高，心臟負荷瞬間爆表，讓原本的肺炎病情雪上加霜，病情就此急轉直下。

不願異地住院！大S渴望回家 在前往機場路上倒下

大S被緊急送往急診後，肺炎已迅速惡化。儘管日方醫師建議轉入大型醫院深切治療，但大S對在異地住院感到恐懼，強烈表達「想回家」的願望。家屬遵照其意願，緊急訂妥2月2日返台機票並辦理出院。

不料，2025年2月2日下午，在前往機場的車程中，大S心臟突然停止跳動。儘管火速送醫，醫護人員更奮力搶救長達14小時，最終仍回天乏術。

醫警告：退燒恐是「身體投降」

針對大S的病情，李洛俊醫師分析，肺炎引發的肺部僵硬會導致肺血管壓力上升，進而誘發心臟衰竭。他特別提醒：

對於有慢性病或基礎疾病的患者，退燒有時是危險訊號。發燒代表身體在戰鬥，若突然退燒，有時不代表痊癒，而是身體已經『投降』、體溫喪失的狀態。

延伸閱讀：大S離世近一年 具俊曄雨天仍守候墓地 「一句回應」全場淚崩

+ 7

延伸閱讀：

紙上寫滿「熙媛啊...！」具俊曄狂念亡妻名崩潰

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】