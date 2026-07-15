TVB綠葉王李家聲移居檳城千呎海景房　經歷四度人生低潮看透星途

曾在80、90年代活躍於TVB的經典綠葉演員李家聲，自2019年移居馬來西亞檳城後，便鮮少在幕前露面。即將步入60歲大關的他狀態依然大勇，身型和樣貌與當年相比並無太大改變，反而增添了一股成熟的「佬味」。照片中可見他四出遊山玩水，時而乘船出海釣魚，時而大啖當地名產榴槤，退休生活過得相當寫意。

李家聲約滿TVB後移居到檳城。（網上圖片）

義結金蘭「八兄弟姊妹」 演活「雷震子」與變態色魔

李家聲畢業於TVB第13期藝員訓練班，早年曾與七位圈中好友義結金蘭，組成著名的「八兄弟姊妹」。當中的排名依次為：大哥湯國明、二哥潘文柏、三哥李家聲、四哥鄭伊健、五妹吳婉芳、六哥錢國偉、七哥李克勤、八妹梁佩瑚。其中二哥潘文柏、四哥鄭伊健和五妹吳婉芳，更是他藝訓班的同期同學，眾人至今依然感情深厚。

李家聲入行多年，演技早已達到爐火純青的境界。不論是智障人士、憨直男兒，還是令人心寒的變態色魔，他都駕輕就熟。在電影《屯門色魔》中他飾演姦殺「群姐」許思敏的藍國偉，成為無數觀眾的童年陰影。隨後他回歸電視圈，亦塑造了多個無可替代的經典角色。如《封神榜》的雷震子、《茶是故鄉濃》的石春、《阿旺新傳》的賓佬、《仁心解碼II》的變態色魔黎繼鵬，更憑藉《學警雄心》林叔泉一角更讓他於2005年榮獲《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」提名。

1992年至1993年發生的「屯門色魔案」震驚全港，1994年就誕生了相關改編電影《屯門色魔》，由李家聲飾演這名恐怖強姦犯，陰森恐怖又帶點歇斯底里的演出，令觀眾留下深刻印象。（電影截圖）

李家聲飾演雷震子。（Youtube影片截圖）

移居檳城重尋昔日香港情懷

2018年，李家聲在準備參演劇集《大帥哥》前夕不幸發生意外，導致腳筋斷裂及大動脈破裂，無奈唯有辭演。受傷後，他與太太前往馬來西亞檳城旅行散心，沒想到一試鍾情，自此與這片土地結下不解之緣。李家聲隨後通過「馬來西亞第二家園計劃」，於2019年正式移居檳城。他與太太在當地度假勝地峇都丁宜，僅以約150萬港元便買下一個面積達1,100平方呎的海景單位。對於檳城的退休生活，他曾讚不絕口地表示：「呢度民風純樸，簡直似足七、八十年代嘅香港，消費仲比香港平一大截，最終申請咗馬來西亞第二家園計劃。馬來西亞人好鍾意睇TVB劇集，很多人都講得一口流利廣東話，語言方面冇隔閡，我好享受喺呢度簡樸嘅退休生活。」

李家聲已移居馬來西亞。(李家聲微博圖片)

歷盡四度人生低潮：這行不是一分耕耘一分收穫

李家聲默默耕耘多年，雖然演技備受肯定，但星途始終浮沉，未能晉身一線：「做到係應該、好平常嘅事，公司唔會刻意做任何嘢令你會繼續上。每次你好開心諗住升呢，或者期望另一個挑戰時，跟住又會落番嚟。當你不斷有咁嘅衝擊，就唔會期望公司覺得你好戲將佢升級，呢啲夢無謂繼續發，發幾日就算！」，「呢行唔係一分耕耘一分收穫，做返基本演員咁，為騷而生存。咁都睇唔通就唔長進，我喺level 5，唔會同其他level去比，喺呢個level活得精采，比較嚟做乜？恨嚟做乜？不如做好本份，做精彩啲畀人睇，望返轉頭，同期嘅有啲人差過我，唔好運嘅亦有，人有我有咪得囉，又唔係好慘。」