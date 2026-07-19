向佐喊「別看周星馳《功夫女足》」又改口　扯出向家星爺陳年恩怨

向佐最近在一場直播中，提到周星馳的新電影《功夫女足》，故意用調侃的語氣說道：「我建議大家不要去看。」話剛說完，他自己便忍不住笑了起來，一旁的媽媽向太聽到後伸手拍了他一下。隨後向佐補充說道：「娛樂圈，大家都不要互相內耗。」



這番看似玩笑的話，很快就在網上傳開，引起不少關注，因為眾所周知，向佐一家與周星馳之間，有過一段不愉快的經歷。

向佐、向太直播時提到周星馳電影《功夫女足》。（微博圖片）

更多向佐、向太直播說話內容：

+ 4

事件起因於2014年一篇網絡文章《為什麼那麼多人黑周星馳》提及周星馳的悲慘童年和一路走來的艱辛，用五萬字篇幅表達了對周星馳的支持和偏袒，並提到永盛電影老闆向華強的黑社會背景，為周星馳被永盛壓榨的經歷打抱不平。向太隨即發微博質問周星馳是何居心，要求他在十日內做出澄清。

忙於電影《美人魚》海選的周星馳未做回應，向太又羅列出周星馳幾大罪狀，包括「周星馳找中間人道歉但不公開澄清」、「要張柏芝剃光頭並不能接別的戲」、「買法拉利向自己借錢不還」等。

周星馳的助理對向太的「通牒」做了回應，但向太卻說：「助理說話可以不算數的。」事件愈演愈烈，接下來張家輝、任達華、劉青雲等影帝都表態與周星馳不熟；劉德華被曝曾說「與對方以前、現在、未來都不會是朋友」；導演杜琪峰、王晶、爾冬升、洪金寶、梁小龍等人也持續炮轟周星馳難搞。

之後，向太對周星馳的做法一直耿耿於懷，不時在採訪中「踩」他一下。周星馳首度回應向太炮轟，稱只想默默拍自己的電影，

對不起，我老了！

不過，跟他合作過的張雨綺、徐嬌、莫文蔚、鄭佩佩、苑瓊丹、吳君如等女星都力挺他的人品。事件持續一年後不了了之，雙方未達成和解。

因為這段過往，向佐在直播中的調侃曝光後，很多網民聯想到當年的風波。 然而，就在爭議持續發酵之後，向佐的態度卻出現了明顯變化。他過後在社媒與網民互動時，不僅分享妻子郭碧婷帶給自己的幸福感，還主動提到電影行業的發展，並留言：

其實電影開始很少人看，所以大家應該更要支持所有電影，包括《（功夫）女足》。

有網民認為，向佐這次表現出格局和大氣，覺得無論過去有什麼恩怨，電影行業需要的是更多支持和鼓勵，把熱愛變成託舉力量才是真正幫助行業發展的方式。

【延伸閲讀】向太評繼女頭型「扁如切開西瓜」 力挺嬰兒「趴睡」遭醫學界打臉（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 3

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】