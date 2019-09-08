向太上節目又爆周星馳黑材料　歷年力數星爺事件簿

「向太」陳嵐曾不止一次公開力數周星馳不是，二人由昔日良好賓主關係變成針鋒相對的仇人，令觀眾大感驚訝。 最近向太上節目再次談及星爺，今次爆料指對方「又要威又要淆底」，現場嘉賓聽到都不敢畀反應。

向太上節目突然爆星爺黑材料。（影片截圖）

向華強與「向太」陳嵐可謂周星馳的伯樂，當年星爺初入影圈，成績未見突出，後來在向生及向太支持下，主演了一部又一部極受歡迎的喜劇，一躍成為港產片巨星，紅遍全世界。可是，星爺與向氏夫婦後來漸行漸遠，數年前起向太更多次公開力數星爺不是，近日她在內地節目《我家小倆口》又再爆料。

向太講得相當激動。（影片截圖）

當時主持人大張偉問她，身邊有沒有朋友看起來是硬漢、很有男子氣慨，可是真的做事時會「秒變慫」（瞬間變得膽小），向太毫不猶豫地答：「有啊！周星馳。」她指出星爺為人「貪又慫」，曾經有人出錢請起玩滑翔傘，星爺便自告奮勇參加，豈料一飛出去就嚇到狂爆粗，粗口響遍整個山谷。

向太至今仍不時數落星爺，被網民批評做新聞。（影片截圖）

向太爆料時，現場寂靜一片，其他嘉賓都不敢給予反應。而有網民看過片段後，批評向太多次在公開場合力數星爺不是，只是為了做新聞，相反星爺卻從不說人壞話，更突顯其量度。其實過往向太爆料數臭星爺的材料多的是，大家不妨點擊下圖回顧一下。