劉佩玥爆圈中有鹹豬手黑名單　呼籲勇敢發聲 ：有同事同我訴苦

無綫（TVB）劇集《非份之罪》日前（22/7）於荃灣舉行大型宣傳活動，一眾演員悉數登場，現場熱鬧非凡。其中，在單元劇《恐怖情人》中飾演前夫妻的劉佩玥（Moon）與阮浩棕因劇中不乏激情親熱鏡頭，自然成為全場焦點！阿Moon接受《香港01》訪問時大談拍熱辣戲份的感受，阿Moon更突爆圈中原來有一份「危險男名單」，提醒女演員拍親熱戲時必須時刻保持警惕、保護自己！

與阮浩棕三度合作默契十足 阿Moon：佢真係冇當過我係女仔！

劉佩玥與阮浩棕繼《隱形戰隊》及《隱門》後第三度合作，更是第二次飾演情侶同夫妻。至於劇中的親熱戲份會否令人臉紅心跳？阿Moon大方表示這次與上次感覺截然不同：「上次《隱門》可能係Puppy Love啲，今次係前妻前夫，要呈現一種大家都好熟悉、好愛對方嘅感覺。我哋本身已經好有默契，同埋佢真係冇咩當我係女仔㗎，所以今次佢都冇上次咁緊張啦！」

劉佩玥不僅展現真性情與正義感，更為不少圈中女演員敲響警鐘。（葉志明攝）

驚爆圈中「鹹豬手名單」！好友疑被借機「抽水」

拍親熱戲向來是女演員的考驗，被問到過往與男演員合作時，有沒有試過遇到不專業或被借機「抽水」的情況？阿Moon即時表示自己非常幸運，遇到的對手全都是極有紳士風度的「好人」：「好似黃宗澤、馬國明、陳展鵬等等，佢地全部都好尊重女演員。每次拍親熱戲之前，佢地真係會同我講得好清楚會點做，令你拍嘅時候唔會有不舒服嘅感覺。」

劉佩玥不僅展現真性情與正義感，更為不少圈中女演員敲響警鐘。（葉志明攝）

被問到圈中有否男藝人黑名單要提防？阿Moon坦言確實存在某些需要提防的「危險人物」！她更透露曾聽聞公司女性朋友的驚險遭遇：「喺行內確實有聽過，亦有身邊嘅女性同事或者朋友同我訴苦。佢哋試過喺溝通不足嘅情況下，被對方做咗啲令佢哋覺得好不舒服嘅嘢。」

提到好友的遭遇，向來義氣仔女的阿Moon頓時火冒三丈，真性情爆發直言：「而家講起都㷫㷫地，如果我同佢拍，然後我知佢咁對我個朋友咁，而我朋友又唔舒服，我真係會當面話佢，幫朋友出頭，不過我暫時未遇到佢。」

呼籲女演員要勇敢發聲：保護自己亦係保護對方

阿Moon坦言，圈中確實有一份女演員之間私下流傳的「重點提防男名單」。她藉此呼籲所有女演員，無論資歷深淺，遇到不適情況必須即時溝通與拒絕：「無論你係幾大年紀、角色有幾重，大家拍戲前一定要溝通！可能人家真係無心，但如果覺得不舒服，當刻一定要去講！保護自己亦都係保護對方，大家溝通得好，先至唔會有誤會。」劉佩玥的一番肺腑之言，不僅展現了她的真性情與正義感，更為不少圈中女演員敲響警鐘。

無綫新劇《非份之罪》的宣傳活動。（葉志明攝）