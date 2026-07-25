老高與小茉新影片又陷爭議　女星蘿莉塔退訂頻道疑「已不是本人」

擁有超過673萬訂閱的YouTube頻道「老高與小茉」，近期因無預警停更、臨時取消八週年直播，引發外界諸多揣測。近日老高終於更新新影片，卻因影片內容與過往風格出現些許差異，再度掀起討論。



對此，藝人蘿莉塔也在Facebook發文透露，自己已經退訂老高頻道會員，坦言感到相當失落。

老高與小茉遭台灣藝人蘿莉塔質疑賬號不是本人，取消訂閱會員，引發網友兩極討論。（IG@mr.and.mrs.gao）

老高與小茉YouTube頻道更新影片，但內容引發不少猜測：

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老高近日罕見更新YouTube影片，不少網友發現，新片的標題疑似出現簡體字，影片中的說話節奏也比以往更快，剪輯方式似乎也有所不同，因此引發不少猜測，甚至有人懷疑是否使用AI協助製作內容。不過，也有另一派網友認為，在AI工具日益普及的時代，創作者運用AI提升製作效率相當正常，不必過度解讀。

面對網路熱議，蘿莉塔23日在Facebook發文表示，自己已決定取消支持多年的老高會員。她透露，雖然只是每月100元（台幣，下同，約24港元）的小額會員，但已持續訂閱好幾年，也曾購買不少「五歲抬頭」周邊商品支持，因此做出退訂決定時，心情格外複雜。

蘿莉塔在貼文中寫道：

我剛剛退掉老高的會員了。我覺得老高本人或許好好的，但帳號應該不是他了。雖然我一個月才付100只是小會員啦，也付了好幾年了，而且五歲抬頭的商品支持了不少。真傷心。

貼文曝光後，也引發網友兩極討論。有部分網友認同蘿莉塔的看法，認為近期影片確實與過往風格有些不同；但也有人認為，目前並沒有任何證據證明頻道已非老高本人經營，呼籲外界不必過度臆測，應等待老高本人進一步說明。

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