李珊珊爆減肥瘦身不瘦胸「二度發育」　為葉青霖平反「棄家出家」

現年48歲、被譽為「史上身材最好港姐」的李珊珊，近日登上網台節目《與SON對話》接受主持人張慧敏（Alison Chang）訪問。她在節目中大方揭開自己得天獨厚的身材秘密，不僅重提2005年震撼全城的經典蛇皮泳衣廣告，更深情剖白與著名攝影師葉青霖（現為釋常霖法師）長達數十年的深厚情誼與出家秘辛！

李珊珊日前出席香港樹仁大學輔導及心理學系主辦的《精神健康日—心聲「聊」效》座談會。（官方圖片）

李珊珊於2006年為纖體中心拍廣告。（纖體廣告圖片）

李珊珊身材「二度發育」驚呆纖體公司

談及2005年震撼無數觀眾的蛇皮泳衣纖體廣告，李珊珊驚爆自己在減肥期間的奇特體質，她透露自己減肥時與一般女性不同，體重下降時胸部完全沒有「縮水」，反而先瘦身體其他部位。

李珊珊曾拍攝纖體廣告，曬完美Body。（纖體廣告圖片）

談及2005年震撼無數觀眾的蛇皮泳衣纖體廣告，李珊珊驚爆自己在減肥期間的奇特體質。一般人減肥瘦身通常會先瘦到胸部，但李珊珊卻完全相反，她透露自己減肥時與一般女性不同，體重下降時胸部完全沒有「縮水」，反而身體其他線條變得纖瘦。

李珊珊曾拍攝纖體廣告，曬完美Body。（纖體廣告圖片）

更令人驚奇的是，當體重穩定後，她的胸部尺寸竟然還會「大了一點」，連當時的纖體公司起初都難以置信。聽聞這一「鐵一般的事實」，主持人張慧敏驚訝地創造了「得胸獨厚」一詞來形容她，並開玩笑直呼：「真的想打你！」

李珊珊近日接受主持人張慧敏（Alison Chang）訪問。（YouTube@張慧敏Son姐話）

葉青霖是鏡頭前唯一信任

談及演藝生涯中的重要貴人，李珊珊深情憶述著名攝影師葉青霖（釋常霖法師）。她表示自己18歲時便同時結識了葉青霖與廖安麗夫婦，隨後建立了無比深厚的友情，甚至連私房心事都會向對方傾訴。李珊珊於訪問中表示，自己出道之後所有的泳衣、性感照，都是由葉青霖操刀，她表示只有在葉青霖面前，她才可以於鏡頭前展現性感。

李珊珊說自己拍的所有性感照，都只信任葉青霖（釋常霖法師）他一個攝影師。（YouTube@張慧敏Son姐話）

李珊珊坦言，當葉青霖決定出家時，自己感覺就像「直頭冇咗個避風港」。她回憶葉青霖出家前的最後一頓晚餐，正正就是李珊珊的生日飯。當時大家吃得十分開心，散席時葉青霖對她說了一句「真係拜拜喇」，隨即正式踏上出家之路。二人隨後十多年未曾見面，直到某次有記者將葉青霖出家後的最新照片發給她看，她當場控制不住情緒爆喊，足見這份情誼的深厚。

李珊珊坦言當知道葉青霖決定出家時，自己感覺就像「直頭冇咗個避風港」。（YouTube@張慧敏Son姐話）

李珊珊回憶起葉青霖出家前食過的最後一餐，正是自己的生日飯。（YouTube@張慧敏Son姐話）

李珊珊為葉青霖平反「棄家出家」

對於當年葉青霖選擇出家並與妻子廖安麗離婚，一度被外界指責為「自私」，身為多年好友兼見證者的李珊珊亦在節目中特別為其澄清平反，她指當時所有身邊朋友都知道葉青霖有了自己的信仰，亦清楚他最終必定會走上帝王出家這條路：「根本唔可以停」。

外界以為離婚與出家是葉青霖在極短時間內發生的決定，但李珊珊見證著葉青霖信仰的過程，她強調葉青霖從醞釀到正式實行，其實經歷了相當長的時間，葉青霖亦早已給予身邊人足夠的時間去消化與準備，絕非外界所想般突然或自私。