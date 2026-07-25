鄭秀文再遇災難性噩耗　日本拍新歌MV原片遺失：幾乎想暈低

天后鄭秀文（Sammi）近期可謂波折重重！繼早前演唱會臨門一腳因舞台製作問題，只能改為三場「答謝會」後，她日前特意飛往日本拍攝兩首新歌MV，並順道留當地休息數天。豈料開心返港後的翌日中午，竟迎來另一個令人難以置信的「災難性噩耗」——在日本精心拍攝的新歌MV檔案竟無故全失，所有心血一夕歸零！

鄭秀文（Sammi）原定7月舉行一連三場的啟德演唱會，因舞台製作問題無奈延期舉行，為補償觀眾，同日便改為舉行「答謝會」。（官方圖片）

鄭秀文早前在東京掃貨，被網民捕獲！（小紅書）

赴日拍攝新歌MV檔案全失！鄭秀文痛心稱當日狀態極佳

鄭秀文在社交平台發文交代事件，指自己返港後突然收到通知，在日本拍攝的新歌《隕石與地球》對嘴版MV影片居然全部消失：「Mi被告知，拍過的一切，沒了。Mi被告知，一滴不留沒了。」

鄭秀文早前飛往日本拍攝新歌MV，並在東京休息了幾天。（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文直言團隊一致認為以對嘴方式呈現這首歌最為合適，當天的概念、意境、燈光與美感都構思得十分對題且充滿浪漫感，她更坦言拍攝當天自己的狀態好得不得了，如今心血化為烏有，要再重新重做一遍實在非常困難。

結果鄭秀文收到消息，稱在日本拍攝的其中一個MV影片沒有了。（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文在社媒分享自己收到的噩耗。（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文再坦言「幾乎想暈低」 自嘲如中兩次六合彩頭獎

面對短時間內接連發生的突發打擊，鄭秀文坦言收到消息的一刻「幾乎想暈低」，但她隨即選擇強忍情緒，無奈表示：「真的，演唱會臨門一腳需要延期這件事，都夠災難性……如果是六合彩，你說多好，這陣子我應該是中了兩次頭獎。」

鄭秀文坦言收到消息的一刻「幾乎想暈低」。（IG@sammi_chengsauman）

她表示自己需要迅速消化噩耗，但明白「先處理事情遠比放大情緒更重要」。她強調不怪任何人，因為怪誰都於事無補，不想讓情緒令事情或身邊的人變得更複雜，決定先將自己的感受「放涼、放低」。

鄭秀文自嘲如果是六合彩連中兩次頭獎該幾好。（IG@sammi_chengsauman）

唱片公司全力尋找修補可能

雖然遭遇重創，但鄭秀文依然表現出專業的天后風範。她透露目前唱片公司團隊仍在努力尋找任何拯救、修補或還原檔案的可能，並希望一直支持她的歌迷們願意給予多一點時間，耐心等待這個極具心血的MV誕生。