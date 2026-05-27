《長相思》王弘毅拍戲險毀容　左眼遭刀劃傷送醫　劇組道歉惹眾怒

主演過《月光變奏曲》、《長相思》等陸劇的新生代男星王弘毅驚傳在片場受傷！王弘毅25日在拍攝新劇《金枝》的殺青打戲時，不慎被群演手持木質道具刀劃傷左眼眶下方及眼周區域。



據悉，傷口深度相當深，劇組第一時間緊急將他送往橫店醫院進行消毒，隨後火速轉診至杭州的專業醫院，由醫生進行左眼眶下區的美容針分層縫合，並使用5-0至7-0的超細線進行手術，期盼能將留疤的風險降到最低。

王弘毅（微博@王弘毅why324）

王弘毅拍戲時不慎被群演手持木質道具刀劃傷：

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意外發生後，大批粉絲揪心不已。王弘毅事發當晚親自發文報平安，安慰粉絲：

已在醫院處理好了，縫的是美容針，醫生說好好恢復沒問題，還會帥帥的。

劇組認錯道歉 網揪三大致命疏漏

《金枝》劇組事發當日緊急發表致歉聲明，坦承在道具安全管控上確實存在疏漏，並承諾即日起會全面排查劇組內的安全隱患、規範操作流程，且會承擔藝人後續所有的醫療與恢復保障責任。

《金枝》劇組事發當日緊急發表致歉聲明。（微博@金枝官微）

然而，這份聲明並未能平息外界怒火，網友與粉絲紛紛點出劇組的三大罪狀：首先是「道具安全隱患」，木質道具竟能造成深層撕裂傷，令人質疑道具根本沒做好鈍化處理；其次是「現場防護缺失」，群演似乎缺乏專業武術訓練，且在拍攝高危險動作戲時，現場竟沒有專職的動作指導；最後則是「善後措施模糊」，粉絲強烈要求劇組必須明確規劃後續的祛疤治療責任，以及針對可能影響藝人演藝生涯的賠償機制。

面部傷勢恐留疤

由於受傷位置在極為明顯的面部，且後續需要非常嚴密的護理，王弘毅工作室稍早發表聲明表示，近期行程將全面調整，一切以傷口恢復為最優先考量。

醫療專家也指出，這類深層傷口在未來3個月內都存在瘢痕增生的風險，這段期間藝人必須避免高強度的演藝工作，才能確保帥臉不留痕跡。

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