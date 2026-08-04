蜘蛛俠｜Ned祖母演員Mary Rivera離世　叫加菲掃蜘蛛絲造就名場面

漫威電影宇宙傳出令人心碎的噩耗！在《蜘蛛俠：不戰無歸》中飾演蜘蛛俠好友尼特（Ned）祖母的女星瑪莉瑞維拉（Mary Rivera），經家人證實已於夏威夷檀香山安詳離世，享壽 82 歲。



雖然她在片中的戲份不多，但憑藉極具喜感的演出紅遍全球，如今傳出離世消息，讓全球漫威迷紛紛留言哀悼。

Mary Rivera（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

「三代蜘蛛俠」合體靈魂人物！用他加祿語命令安德魯加菲清蜘蛛絲

瑪莉瑞維拉在《蜘蛛俠：不戰無歸》中飾演尼特的祖母「Lola」。片中最令影迷津津樂道的經典名場面，莫過於安德魯加菲與杜比麥奎爾穿越多重宇宙來到尼特家中時，祖母不僅毫不畏懼，還用菲律賓他加祿語命令安德魯加菲清理天花板上的蜘蛛絲，最後酷酷地說了一句「我要去睡覺了」便轉身離去，笑翻全球無數觀眾。

此外，片中尼特也是因為祖母告訴他「家族擁有魔法血統」，才成功掌握了奇異博士的懸戒，開啟關鍵傳送門，堪稱是促成「三代蜘蛛俠」合體與最終大決戰的重要靈魂人物！

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根據訃聞內容指出，瑪莉瑞維拉在踏入演藝圈之前，其實是一名虔誠且盡責的傳教士。退休後她才因緣際會接下這個角色，而《蜘蛛俠：不戰無歸》也成為她一生中唯一的影視作品演出。家人表示，她生前對於能夠參與這部全球狂賣19.2億美元的影史鉅作，並獲得廣大影迷的喜愛，感到非常自豪與榮幸。

《蜘蛛俠》續集票房狂炸！漫威迷感念祖母貢獻

隨著《蜘蛛俠》系列最新續集在global票房持續寫下歷史新高，許多影迷也在網路上感念這位「魔法祖母」當年為電影帶來的歡笑與溫暖。瑪莉瑞維拉身後留下了丈夫亞歷山大（Aleandro Rivera）、4名子女、11名孫子女以及4名曾孫，家人陪伴在她身旁走完人生最後一段路，也感謝全球粉絲對她的喜愛。

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