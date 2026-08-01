《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）電影上映後話題不斷，除了湯賀蘭（Tom Holland）再度回歸飾演蜘蛛俠外，最讓影迷驚喜的莫過於莊柏恩瑟（Jon Bernthal）首次以「制裁者」法蘭克卡索（Frank Castle）之姿登上《蜘蛛俠》電影宇宙，不同於影集版的冷酷沉重，電影中的制裁者在保有硬派魅力的同時，也展現更多幽默與人性，與蜘蛛俠之間一來一往的互動火花十足，沒有任何超能力卻依舊戰力爆表的制裁者，再加上莊柏恩瑟充滿力量感的粗獷身材與成熟魅力，也讓他成功圈粉，成為本片討論度最高的角色之一。



《蜘蛛俠：英雄重生》制裁者莊柏恩瑟是誰？

莊柏恩瑟（Jon Bernthal）身高182cm，今年49歲，他以充滿爆發力、粗獷硬派的演技聞名，經常飾演軍人、警察、黑幫或反英雄角色，是近年荷里活最具代表性的硬漢演員之一。

莊柏恩瑟Jon Bernthal（Instagram@jonnybernthal）

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莊柏恩瑟年輕時曾就讀紐約斯基德莫爾學院（Skidmore College），之後在表演老師建議下前往俄羅斯莫斯科藝術劇院學校（Moscow Art Theatre School）深造演技，期間甚至還曾擔任俄羅斯職業棒球隊捕手，特殊的人生經歷也讓他的表演更具真實感與層次。真正讓莊柏恩瑟打開知名度的代表作，是在《行屍》（The Walking Dead）中飾演性格衝動卻極具魅力的夏恩（Shane Walsh），之後又接連出演《華爾街狼人》、《戰逆豪情》等電影，逐漸成為荷里活炙手可熱的實力派男星，不過最廣為人知的角色，仍是漫威宇宙中的制裁者（The Punisher），他憑藉冷酷又充滿情感張力的演出，成功塑造不少影迷心中的經典反英雄形象。

近年莊柏恩瑟除了憑藉《大熊餐廳》（The Bear）客串演出拿下艾美獎外，也加入基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《奧德賽》（The Odyssey），並在《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）再度回歸飾演制裁者，與蜘蛛俠同台飆戲，再次掀起全球影迷熱議。而莊柏恩瑟為了角色「制裁者」可是對體態進行強大的嚴密訓練，今番編輯也搜出他的鍛鍊方法，趕緊一起來看看吧！

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《蜘蛛俠：英雄重生》制裁者莊柏恩瑟身高 182 cm鍛鍊方法：凌晨 4 點起床訓練一天練三次

莊柏恩瑟（Jon Bernthal）為了詮釋「制裁者」充滿創傷與憤怒的反英雄，他不只是鍛鍊身材，更把生活完全變成角色的一部分，接受訪問時，莊柏恩瑟透露，拍攝期間每天凌晨 4 點起床，一天安排三次不同內容的訓練，形容那段時間「真的像野獸一樣」。

《蜘蛛俠：英雄重生》制裁者莊柏恩瑟身高 182 cm鍛鍊方法：重量訓練、代謝循環、拳擊樣樣來

每天第一堂課，莊柏恩瑟（Jon Bernthal）都會以重量訓練開始，包含深蹲、臥推等大重量動作，採用5組3下的高強度方式，並搭配大量超級組及健美式訓練，提升肌肉量與爆發力。完成重量課程後，他還會進行約 20 分鐘的代謝循環訓練，透過引體向上、Power Clean（槓鈴爆發力訓練動作）及各種全身性功能動作，在限定時間內完成最多回合，不僅訓練心肺耐力，也提升整體身體控制能力。到了拍攝空檔，他還會持續進行拳擊、巴西柔術、武器操作及動作設計訓練，甚至笑說拍攝動作戲本身，就已經是一場完整的高強度運動。

（《蜘蛛俠：英雄重生Spider-Man: Brand New Day》劇照）

《蜘蛛俠：英雄重生》制裁者莊柏恩瑟身高182cm鍛鍊方法：背27KG走整夜

除了大量訓練，莊柏恩瑟（Jon Bernthal）還曾為了讓自己真正理解制裁者的心理狀態，連續好幾週背著約 27 KG（ 60 磅）的軍用背包，在紐約布魯克林大橋來回行走一整夜，直到天亮。他坦言自己也不知道為什麼要這麼做，只覺得那是身為演員讓自己貼近角色的方法。

《蜘蛛俠：英雄重生》制裁者莊柏恩瑟身高182cm鍛鍊方法：只吃瘦肉蔬菜

飲食方面，莊柏恩瑟（Jon Bernthal）也採取極度自律的方式，每天幾乎只吃瘦肉與大量蔬菜，不碰高熱量食物，希望身體始終保持備戰狀態。他曾笑說：

我現在是『什麼都不能吃』飲食法，如果可以，我真的好想吃披薩。

很多人喜歡莊柏恩瑟，是因為他粗獷的外型與硬漢氣場，但真正讓《制裁者》成為經典的原因，其實是他對角色近乎偏執的投入，他願意改變生活方式、鍛鍊身體，甚至調整心理狀態，只為了讓觀眾相信制裁者真的存在。也因此，即使《蜘蛛俠：英雄重生》中沒有任何超能力，制裁者依舊憑藉壓迫感十足的演出，再次成為許多影迷心目中最吸睛、最有魅力的角色之一。

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