蜘蛛俠英雄重生｜《怪奇物語》到Marvel　解析莎蒂辛克演藝之路

《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）於7月30日全港上映。回顧《蜘蛛人：無家日》的劇情，奇異博士施展遺忘咒後，讓全世界忘記彼得柏加的存在。失去身份與人際連結的彼得柏加，將面臨全新危機，也成為影迷關注的焦點。



除了預告中綠巨人浩克與制裁者等角色登場引發討論外，《怪奇物語》24歲、身高159cm女星莎蒂辛克（Sadie Sink）加盟的消息也掀起熱議。不少粉絲推測，她可能飾演擁有意念移動與心靈感應能力的變種人「珍桂爾」（Jean Grey）。至於莎蒂辛克最終在《蜘蛛俠：英雄重生》中出演什麼角色，在此不劇透，留待影迷進戲院自行揭曉。

莎蒂辛克Sadie Sink（Instagram@sadiesink_）

莎蒂辛克空降《蜘蛛俠：英雄重生》未經試鏡

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憑藉《怪奇物語》（Stranger Things）爆紅的莎蒂辛克（Sadie Sink），加盟《蜘蛛俠：英雄重生》的幕後選角過程意外曝光。日前漫威影業總裁奇雲費治（Kevin Feige）表示，由於導演達斯廷丹尼卡頓（Destin Daniel Cretton）過去曾與莎蒂辛克合作，對她的演技相當熟悉，因此在提出人選後，製作團隊很快便決定邀請她加入，省略試鏡過程。

莎蒂辛克萌芽演員夢的契機來自《歌舞青春》

現年24歲的莎蒂辛克（Sadie Sink），從童年時期便展現對表演的熱愛，而她踏上演員之路的契機，竟源自許多人青春回憶中的迪士尼電影《歌舞青春》（High School Musical）。2002年出生於美國德州的她，7歲便與哥哥一起模仿電影中的橋段，沒想到這場隨性表演意外被母親發現她對演戲的天分，進而送她接受專業表演訓練，也為日後踏入演藝圈埋下契機。

莎蒂辛克從百老匯童星累積舞台實力

讓莎蒂辛克（Sadie Sink）奠定表演基礎的，正是她早期在百老匯舞台累積的經驗。年僅 11歲時，她便登上百老匯劇院，參與音樂劇《安妮》（Annie）的演出，最初擔任候補演員，後來因原主演離開，曾交替演出安妮一角數月。此後，她持續挑戰不同舞台作品，2015年更與海倫美蘭（Helen Mirren）共同主演《女王召見》（The Audience），展現超越年齡的扎實表演實力。

莎蒂辛克《冷戰諜夢》演技獲薇諾娜瑞德肯定

2013年，年僅11歲的莎蒂辛克出演《冷戰諜夢》（The Americans），展現早熟的表演天分。多年後，與她共同出演《怪奇物語》的雲露娜維達（Winona Ryder）透露，自己早在觀看《冷戰諜夢》時便注意到莎蒂辛克，並對她留下深刻印象，直言當時就覺得「這個女孩身上有些特別的地方」。

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莎蒂辛克出演《怪奇物語》爆紅

真正讓莎蒂辛克（Sadie Sink）走向全球知名度的，是加入 Netflix 熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）。2017 年，她於第二季登場，飾演個性叛逆、內心堅強的「Max」，憑藉鮮明角色魅力與細膩演技迅速累積人氣，也讓她躍升為新世代人氣女星。而《怪奇物語》不僅成為莎蒂辛克演藝生涯的重要轉捩點，也陪伴劇中一群年輕演員共同成長。多年合作之下，主演群培養出深厚情誼，即使影集完結，這份從青少年時期一路建立的友誼仍持續延續，成為影迷津津樂道的幕後故事。

莎蒂辛克Sadie Sink（《怪奇物語》劇照）

莎蒂辛克是Taylor Swift《All Too Well》微電影女主角

除了影視作品外，莎蒂辛克（Sadie Sink）也曾出演Taylor Swift（Taylor Swift）《All Too Well》微電影。2021 年，她與戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）共同主演，在片中飾演經歷感情變化的女性。不同於《怪奇物語》中「Max」的率性叛逆形象，莎蒂辛克以紅髮、紅唇與成熟造型登場，呈現出更具女人味的氣質，也展現她不同於過往角色的另一面。

莎蒂辛克跨足歌唱領域，展現音樂才華

從百老匯舞台出身的莎蒂辛克（Sadie Sink），除了累積表演經驗，也展現出不俗的歌唱能力。她主演的電影《奧黛莎》（O'Dessa）中，原聲帶多數歌曲皆由她親自演唱，延續舞台時期培養的音樂表現力。

從百老匯童星到《怪奇物語》人氣女星，莎蒂辛克一路累積表演經驗，也透過多元作品展現不同面貌。如今，她加入《蜘蛛俠：英雄重生》，成為漫威電影宇宙新面孔。她將如何融入蜘蛛人的故事，也成為影迷關注焦點。

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