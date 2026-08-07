IU李知恩揮別李鍾碩首發聲　IG動態現前男友張基河神曲引網民熱議

韓國女星IU（李知恩）7月中正式對外宣布跟交往4年的李鍾碩分手，緊接著也對外坦承耳疾惡化，演唱會跟專輯發行都延後。



近來IU現身第5屆青龍系列大賞，身形消瘦引發討論。8月6日IU在Instagram上更新近況，卻意外引發話題，原因就是她選用了另一前男友張基河的歌曲。張基河目前已有公開承認交往的女友，IU絲毫不避嫌的作法引發韓國網友熱烈討論。

IU（Instagram@dlwlrma）

揮別李鍾碩曬私下日常 驚選前任神曲惹熱議

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IU8月6日在個人SNS上曬出多張生活照，並寫下「嗨，好久不見」、「正在努力生活中」、「遲到了很多的生日餐」等文字，分享近期日常。照片中可見她躺在床上休息、收到生日蛋糕跟吃飯的日常模樣，還在車內自拍等，展現私下自然的一面，也讓不少粉絲放心，看起來似乎過得不錯。

IU這些近況照搭配的是知名樂團「張基河與臉孔們」歌曲《平安無事地生活著》，IU與該樂團主唱張基河從2013年開始交往，2015年公開戀情。不過跟李鍾碩的戀情一樣，雙方交往了約4年後，2017年宣布分手。

張基河（Instagram@kihachang）

更多張基河的相片：

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張基河則在6月底公開認愛小他18歲的演員、《莎拉的真偽人生》尹可而，IU8月6日發文選用張基河的歌曲也造成討論。

網憂現任女友恐不開心 意外召喚前任掀論戰

有部分韓國網友認為，IU應該知道張基河目前的感情狀態，因此對她選擇前任歌曲感到疑惑，留言表示：

「為什麼偏偏要選張基河的歌」

「現任女友看到可能會不舒服耶」

「對方已經坦承戀愛，這樣做真的適合嗎」



但也有人認為外界反應過度：

「歌曲就只是歌曲」

「那請問是要分手多久才能聽前任的歌」

「不用過度解讀吧」



IU此次選曲背後真正想表達的意義外界無從得知，但近期張基河跟尹可而認愛後，緊接著又爆出IU跟李鍾碩分手的消息。這次意外「召喚前任」的舉動，成為韓網熱烈討論焦點。

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