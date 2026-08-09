梁洛施北京打網球被網民捕獲　素顏生圖曝光狀態驚人

現年38歲的梁洛施（Isabella）自從重返大銀幕並大方公開與內地導演兼演員馬浴柯的戀情後，生活重心與事業軌跡逐漸移至北京。近日，又有網民在北京的球場幸運捕獲梁洛施，並在社交平台小紅書上興奮發文，分享這場「遠觀女神」的巧遇。

梁洛施打球被網民捕獲。（小紅書圖片）

該網民發文透漏自己早在7月底就已經偶遇過·。（小紅書圖片）

離開豪門光環擁抱「煙火氣」

該名網民發文透漏，自己早在今年7月底就曾偶遇過梁洛施與男友馬浴柯一同現身球場打球，當時因時間倉促未能合照。沒想到時隔不久，陪孩子去打球時因睏倦打了個盹，醒來赫然發現梁洛施已經在場上揮拍運動。比起過去在大眾印象中被豪門光環包圍、身旁總有保鑣簇擁的奢華形象，如今的梁洛施顯然更享受平淡且自由的生活。

從合作電影《重生》擦出火花，到如今頻繁在北京球場被捕獲，梁洛施的生活與事業重心顯然已順利轉移。告別過去的感情標籤後，她不僅在大銀幕上以獨立專業的演員姿態重塑自我，更在感情裡找到了能相互扶持、懂她尊重她的伴侶。

梁洛施的生活與事業重心顯然已順利北上。(IG@isabella.leong)

38歲三子之母狀態驚人

除了穩定的感情生活，梁洛施的絕佳狀態也引發網友熱議。雖然發文網民表示「只能遠遠看著女神打球」，但文字間無不流露出對她氣場與身材的讚嘆。身為三個孩子的母親，即將邁入39歲的梁洛施私下保養得宜，即便身著簡約的運動休閒服、素顏上陣，依然難掩俐落優雅的氣質。近年她熱衷於各項戶外運動與規律健身，讓她保持著少女般的苗條體態。