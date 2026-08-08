愛回家大結局｜車婉婉吳若希正式接棒　疑爆集體黑面風波耐人尋味

陪伴全港觀眾多年的TVB經典處境劇《愛·回家之開心速遞》日前（7日）正式迎來大結局，劇組特意在商場舉行「全城開心愛·回家派對」與大批市民齊齊睇直播，場面墟冚。當晚現場特別進行了極具傳承意義的交棒儀式，劇中兩位靈魂人物「熊樹根」劉丹與「龍敢威」羅樂林，代表著《愛·回家之開心速遞》多年來的精神核心，親手將一把象徵傳承的金色大鎖匙，交接予下周一（10日）接棒播出的全新劇集《愛·回家之三代同糖》三位女主角——車婉婉、吳若希及李茵彤。

《愛·回家之開心速遞》日前（7日）正式迎來大結局，當晚劇組特別進行了極具傳承意義的交棒儀式。（盧振輝攝）

《愛·回家之三代同糖》車婉婉、吳若希接棒。（盧振輝攝）

大合照微妙氛圍引熱議

在交接儀式現場，車婉婉從劉丹及羅樂林手中接過金色大鎖匙，象徵著正式接下處境劇的重任。接過重任的車婉婉表現得相當激動，現場更與兩位前輩劉丹及羅樂林緊緊相擁，前排洋溢著一片溫馨動人的歡慶氣氛。

車婉婉擁抱劉丹羅樂林接棒《愛·回家》。（盧振輝攝）

車婉婉擁抱劉丹羅樂林接棒《愛·回家》。（盧振輝攝）

然而，有細心的網民從現場曝光的大合照中，卻解讀出了不尋常的氛圍，相較於前排嘉賓與主演極力微笑營業，站在後排的大批演員神情卻顯得有些冷漠。部分演員面無表情、目光冷淡嚴肅，甚至在敲鑼打鼓、交接金匙的歡熱時刻依然心不在焉、毫無喜悅之色。

部分演員疑似黑面，前後排氛圍大相逕庭！（盧振輝攝）

前後排強烈的對比，被網民形容為上演了一場「集體黑面大觀園」，懷疑幕後氣氛另有隱情。

是因為傷心不捨《愛·回家之開心速遞》嗎？（盧振輝攝）

《三代同糖》未播先被「判死刑」？

與此同時，對於即將在下周一接棒登場的新劇《愛·回家之三代同糖》，網絡留言區已是一片哀嚎與唱衰之聲。

網民話唔會睇《愛·回家之三代同糖》。（threads）

AI真的都可信嗎？（threads）

《愛·回家之三代同糖》會有舊班底出現嗎？（threads）

不少忠實劇迷對新劇不看好，單憑「新血」根本難以撐起大場面，有網民更直言在缺乏原汁原味靈魂角色的情況下，觀眾反應未必如以往，對新劇抱觀望態度。