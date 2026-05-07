晚安小雞稱在柬埔寨獄中被脫光｢筆插肛門｣拔出刷牙 30人圍觀恥笑
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣探險系網紅晚安小雞（本名陳能釧）因在柬埔寨自導自演潛入詐騙園區影片而遭逮捕，與同夥網紅阿鬧（本名魯祖顯）被當地法院判處2年徒刑。刑滿出獄後，他近日首度受訪揭露獄中遭遇，坦言自己曾在獄中經歷極度屈辱與性虐待的黑暗時刻。
晚安小雞接受藝人薔薔節目專訪，透露他在進監獄第一個晚上，就遭到房內獄友班長下令脫光衣物接受檢查。他描述當時的遭遇，班長的小弟拿著長鉛筆，用橡皮擦頭插進他的肛門內並「不斷攪」。
晚安小雞坦言，自己雖然沒有放聲大哭，但痛到幾乎要哭出來，不斷向對方道歉，甚至感覺屁股在滴血。他解釋，由於沒有潤滑，直接進入會造成極大疼痛。整個過程中，房內超過30人圍觀嘲笑，讓他感受到前所未有的屈辱。
更離譜的是，當班長小弟拔出鉛筆後，竟然拿起來刷他的牙齒，徹底踐踏了他的尊嚴。晚安小雞雖然心中充滿恐懼與痛苦，但因為害怕遭到毆打，只能不斷道歉並賠笑臉。
按圖回顧晚安小雞在柬埔寨自導自演綁架全過程▼▼▼
+34
晚安小雞還提及獄中另一個令他印象深刻的現象。女囚犯在放風時會坐在椅子上讓男囚犯物色，男囚犯挑選到滿意的女囚犯後，可以付費帶至隔壁接見室進行撫摸和親吻，15分鐘的費用為2萬5000柬幣（約50港元），最長可租用一小時，但規定不能發生全套性行為，許多男女囚犯因此在獄中建立關係，出獄後變成情侶。
台網紅｢晚安小雞｣高額月收入曝光！法院稱他擬造假強姦摘器官影片台網紅｢晚安小雞｣柬埔寨直播造假判決出爐：監禁2年加罰400萬柬幣晚安小雞遭柬警方逮捕上銬示眾 記者會下跪道歉：不存在詐騙綁架台網紅「晚安小雞」下跪無用 柬埔寨堅持「法辦刑滿再驅逐出境」晚安小雞翻版！新加坡性感女網紅「台灣直播被砸雞蛋」真相大逆轉
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】