前AOA權珉娥元旦驚爆曾再圖輕生　曾稱被隊長申智珉欺凌10多年

韓國女團前AOA成員權珉娥元旦突然在社交媒體上發布「再見了，還有對不起」的長文，內容充滿絕望與自責，直言「是我毀了團體」，做出極端選擇後被救回，目前狀況仍令外界擔憂。



珉娥文中坦承自己承受著極大的精神痛苦，她寫道：「這段時間我上傳了殘忍的畫面讓大家受到衝擊，反覆談論到讓所有人都感到疲憊，只上傳會挨罵的貼文，也上傳了自己做錯的事，狀態很不正常。」、「在所有事件和情況中，我是真的因為委屈才那樣做的。因為討厭委屈的感覺，甚至鼓起勇氣嘗試回擊，結果卻是自己毀了自己。」

珉娥自曝做出極端選擇。（IG@new.kma）

提及AOA活動時期，她寫道：

大家都對我說過一些話。說是我毀了那個團體。

「沒錯，忍了10年的事，再忍一下就好了。要不然我也該打回去、罵回去試試看的。」

她在2小時後又發了一篇貼文，透露自己曾試圖做出極端選擇但已被救回。珉娥表示：「如果再等一會兒，今天真的就能遵守約定了，但突然聽到什麼聲音，有人一直搖晃我。」

意識不斷來來去去，我在心裡大喊『拜託』，結果又被救回來了。成了喊『狼來了』的孩子。

她說詞有點反覆，又表示：「但我一定會遵守約定的，在你們眼前消失。」此話再度引發擔憂。

她更提到：「我想告訴大家的是，在所有情況下，證據真的非常重要。」、「一定要保留下來，不要活得那麼委屈。真的很感謝所有曾經疼愛我、喜歡我、把我當人對待的人，也很對不起。」讓粉絲們十分憂心。

珉娥2012年隨團AOA出道，2019年退出團體，轉型為演員，她2021年表示自己遭受AOA隊長申智珉長達10多年的霸凌，引發爭議。申智珉也因此爭議退出團體。

