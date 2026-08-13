帥氣男星間瀨翔太患罕病「開顱7小時」臉全毀　術後7年爆身心障礙

日本男星間瀨翔太2004年被星探發掘，曾以男團「BLIZZARD」主唱身分活動，2006年團體解散後轉戰戲劇圈，演出多部影劇作品。未料他2019年時罹患機率僅10萬分之一的罕病「腦動靜脈畸形」，接受長達7小時的開顱手術後雖然沒事，但帥臉全毀。經過7年後，間瀨翔太再報告近況，未料竟出現新的病況！



術後七年驚爆新病況 已成身心障礙者

間瀨翔太11日在Instagram上發文，

從因腦出血接受開顱手術的那一天起，已經7年了。我現在健康地活著！

間瀨翔太（IG@shota_mase）

更多間瀨翔太患病前後對比照：

+ 6

不過他也坦言近期因癲癇發作造成腦部海馬迴部分受損，又被診斷出另一種身體障礙。他感嘆，成為身心障礙者後，才發現自己過去其實「太小看這一切」，也意識到身心障礙者與一般人所能看見的世界截然不同。

面對一路走來的身體變化，間瀨翔太也鼓勵自己：「所以我要在其中找到只有自己才能看見的幸福視野，繼續活下去！」最後更向粉絲喊話：

無論哭泣還是歡笑，黎明一定都會到來！明天也讓我們帶著笑容與大家見面吧！

即使仍與後遺症奮戰，他依舊選擇用樂觀態度面對生活。

開顱保命關注罕病者 努力復健惹全網心疼

回顧2019年，當時年僅33歲的間瀨翔太突然發生腦出血，檢查後才發現罹患罕見的「腦動靜脈畸形」。手術歷經約7小時，術後臉部嚴重腫脹，一度「顏面崩壞」，暫時失去過去的俊俏外貌。這段經歷也讓間瀨翔太的人生出現巨大轉變，除了持續與後遺症搏鬥，也開始更加關注身心障礙者的處境，3月間瀨翔太還報告通過「準護理師考試」的好消息。

如今間瀨翔太外貌已恢復昔日帥氣，但仍得與看不見的後遺症對抗。這次對外報告出現新的毛病後，不少粉絲都湧入IG替他打氣，

「即使因各種後遺症而受苦，仍然挑戰各種事情，真的很厲害」

「很欣賞無論發生什麼事，間瀨翔太都選擇正面思考的人生方式」



「腦動靜脈畸形」是一種罕見的腦血管異常，主要是腦部動脈與靜脈之間出現異常血管團，缺乏正常的微血管網，導致血流直接由動脈進入靜脈，使血管壁承受較大壓力。部分患者終身沒有明顯症狀，也有人可能出現頭痛、癲癇、神經功能異常等，嚴重時可能因血管破裂引發腦出血。治療方式依病灶位置、大小及患者狀況而定，可能採手術切除、血管內栓塞或放射治療等。

【延伸閱讀】白富美女星車禍險毀容 眼皮被削歷經10多次手術 巨額修復費曝光（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 17

延伸閱讀：

池秋美才發不自殺聲明！慘遭演藝工會提告 曹雨婷赴警局：絕不退讓

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】