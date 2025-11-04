女星自爆患罕病「臀肌失憶症」至今未康復：屁股肌肉忘記怎麼用力

韓國女子團體「天上智喜」成員Sunday近日上YouTube節目《在朋友（재친구）》時，自爆罹患罕見的「臀肌失憶症」（Gluteal Amnesia），引發網友熱議。



節目由東方神起出身的金在中主持，當天Sunday與團員Stephanie、Lina一同受訪。金在中讀到她在自我介紹欄寫的「臀肌失憶症」時驚訝問道：「這是什麼意思？」Sunday笑著回應：

這是真的病，意思是屁股肌肉忘記怎麼用力。

韓國女團「天上智喜」成員Sunday（IG@sunday040728）

她坦言，因為長時間久坐導致臀部肌群退化，走路時姿勢會特別晃動：

我因此困擾很久，大家見面都問我：『找回屁股記憶了嗎？』但到現在似乎還沒恢復。

久坐族易中招！醫師揭潛在健康警訊

所謂的「臀肌失憶症」並非正式醫學病名，而是運動醫學與復健領域常用的俗稱，也被稱為「死臀症候群」、「臀肌抑制症候群」或「大臀肌控制障礙」。主要成因是久坐或缺乏運動導致臀部肌肉長期不使用，進而喪失力量與控制能力。

當臀部肌群無法發揮穩定骨盆與脊椎的功能時，身體會改由其他部位代償，例如大腿後側的腿筋（Hamstring）或腰部肌肉。這樣的肌肉不平衡可能造成骨盆歪斜、腰痠背痛、髖關節或膝蓋疼痛，嚴重者甚至可能引發椎間盤問題。

據《首爾新聞》報導，復健科教授金在源指出，臀部肌肉在維持體態與脊椎穩定方面扮演關鍵角色，若長期退化，可能增加椎間盤突出、髖關節撞擊症候群與關節炎的風險。他建議久坐上班族應定期起身活動、進行臀肌鍛鍊，如橋式（Bridge）運動、深蹲等，都能幫助喚醒臀部肌群、改善姿勢與腰椎健康。

