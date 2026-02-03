AV女優豐岡沙月爆患致命罕病　若惡化成癌恐摘子宮　淚揭兒時夢碎

日本知名AV女優豐岡沙月（豐岡さつき）近日於個人社交媒體發表長文，公開自己罹患了罕見且可能致命的子宮疾病。



她在文中語氣沉重地表示：「我或許再也見不到大家了。」消息曝光後，外界湧入大批留言為她打氣。

豐岡沙月表示罹患了致命子宮罕病。（X@toyochan_0703）

豐岡沙月透露，最初是罹患了「水泡狀胎」（俗稱葡萄胎），但病情隨後惡化，根據目前的診斷，她正處於「侵入奇胎」或「絨毛膜癌」這兩種病症的二選一狀態。她已於1月30日完成電腦斷層（CT）掃描，最終結果將於本週揭曉。然而，若確診為「絨毛膜癌」，為了防止癌細胞轉移至肺部或大腦，她必須接受全子宮切除手術，並隨之展開化療。

摘除子宮對豐岡沙月來說無疑是沉重的打擊。她在文中寫道，自己從小到大的夢想就是「擁有屬於自己的孩子」，如果真的必須摘除子宮，這個夢想將永遠無法實現。儘管面臨生死關頭與夢想破碎的危機，她仍強打精神自嘲：

小豐岡因為太拚所以生病了。

長文中，豐岡沙月特別針對AV業界、粉絲以及片商提出了三點聲明。她向同行建議，這份職業對子宮與體力消耗極大，呼籲其他女優應定期接受身體檢查。她強調「身體是革命的資本」，千萬不要逞強。接著對粉絲表示，雖然未來的作品數量可能會減少，但她計畫增加實體活動與大家見面，甚至不改幽默本色說：「趁現在還見得到我的時候快來見我！」最後她向片商喊話，由於後續需要治療，可能無法進行激烈的拍攝工作，但她仍希望能接洽不負擔體力的攝影或活動邀約。

豐岡沙月在文末強調，雖然罹患罕病，但她目前的鬥志依然昂揚，接下來的活動也照常舉行。大批粉絲湧入留言：

「身體最重要」

「現在的醫學很進步，不要太擔心、不要太勉強自己，好好治療」

「期待還能夠一起工作」

「希望檢查結果是好的」

「好好照顧自己」



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】