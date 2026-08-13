76歲薛家燕跌傷後現身黃埔　步伐緩慢需靠人肉拐杖攙扶惹擔憂

現年76歲的薛家燕（家燕姐）向來以標誌性「十字步」與親切笑容深得觀眾喜愛，近日有網民上載了一段於黃埔街頭偶遇家燕姐的片段。畫面中家燕姐一如以往展現親切作風，主動向路過的街坊揮手致意，極具親和力。不過，片中的她神情隱約透出幾分疲態，而且全程需要旁邊的家傭姐姐緊緊相隨，借出手臂作為「人肉枴杖」讓她靠着前行，這讓不少網民與粉絲感到心疼。



現年76歲的薛家燕（家燕媽媽）8歲時已經入行做演員。(葉志明 攝)

76歲薛家燕出行需人扶

因為需要定期前往黃埔主持電台節目，家燕姐經常在該區現身。近日有網民在小紅書上載一段於黃埔捕獲家燕姐的最新影片：「香港街頭偶遇家燕姐薛家燕，一身亮色組元氣滿滿，狀態太好了。老牌港星自帶親和力，揮手和我打招呼。」

有網民在小紅書上載分享自己於黃埔捕獲家燕姐薛家燕。（小紅書）

有網民在小紅書上載分享自己於黃埔捕獲薛家燕。（影片截圖）

薛家燕還向網民打招呼。（影片截圖）

影片中可見，薛家燕親切地向途人打招呼揮手，而身旁的工人姐姐則寸步不離，專門借出手臂充當「人肉枴杖」讓她借力攙扶。家燕姐行路時的步伐明顯比昔日緩慢許多，每一步都顯得非常謹慎小心。

薛家燕需要身旁的工人姐姐充當「人肉枴杖」。（影片截圖）

薛家燕行路時的步伐明顯比昔日緩慢許多。（影片截圖）

不少網民擔憂家燕姐的健康狀況：「家燕姐都老了，要人扶著走了！保重身體啊」、「很像嚴重肌肉流失」。亦有眼尖網民留意到家燕姐一頭烏黑濃密的髮型，猜測她當天可能配戴了假髮造型亮相。

不少網民擔憂家燕姐的健康狀況。（小紅書）

事實上，大家之所以對薛家燕的身體狀況高度關注，全因她於兩個月前曾遭遇跌倒意外。當時由於天雨路滑，家燕姐在公司樓下大堂不幸被地氈絆倒，更一度撞傷了右邊鼻翼。今次她在因為主持電台節目而經常出沒的黃埔區現身時，被拍到行路速度減慢且要人全程扶持，不少網民推測她可能是因為早前的滑倒事件而留下心理陰影，故此出入時分外提防小心。

兩個月前薛家燕被地氈絆倒險仆崩鼻：個鼻我冇去整容㗎！（林迅景 攝）

薛家燕昔日曾患胰臟炎及黃斑病變

其實，自從家燕姐選擇重返演藝圈後，工作日程一直安排得十分緊密。憑藉極強的吸金能力，她早年已購入多個物業單位，是公認的圈中富婆。不過，過去她的身體健康亦曾屢次亮起紅燈。

1984年引家燕姐與圈外商人結婚後曾告別演藝圈，專心照顧家庭，但在1995年因婚變獨力撫養三名子女而選擇復出。（IG@kayinsit）

2009年家燕姐曾接受膽石切除手術，未料術後併發高燒，其後更不幸患上急性胰臟炎併發肺炎，一度病情嚴重需停工入院接受緊急救治。此外，她亦曾確診患上濕性老年黃斑病變，幸好當時及早發現並即時進行相關治療，病情才得以順利控制與改善。

薛家燕曾患胰臟炎及黃斑病變，使得網民十分關切家燕姐的健康狀況。（IG@kayinsit）

今次家燕姐於黃埔街頭被拍到需要工人姐姐寸步不離地扶着慢行，不少心疼她的歌迷與網民均紛紛留言，叮囑她一定要多加休息、保重身體，期望這位帶給觀眾無盡歡樂的演藝界前輩能永遠健康活力。