蔡少芬自爆曾患「不死的癌症」痛到站著睡覺　懷大女後竟奇跡自愈

2020年，在綜藝節目《妻子的浪漫旅行》中，蔡少芬的一段自曝讓全場嘉賓目瞪口呆。她透露，自己曾罹患「強直性脊椎炎」——一種被稱為「不死的癌症」的免疫系統疾病，嚴重時無法平躺、無法彎腰，連呼吸都會痛，甚至可能終生癱瘓。然而，更令人意外的是，這個曾被醫生告知「很難生育」的絕症，竟在她懷上大女兒後奇蹟般消失了。



2008年，蔡少芬與張晉結婚僅四個月時，被診斷出患有強直性脊椎炎。這是一種因免疫系統紊亂引起的慢性炎症，因沒有特效藥、無法根治，也被稱為「不死的癌症」。當時的病情非常嚴重。蔡少芬回憶，自己無法彎腰、躺下也疼，連吐氣都不行，嚴重到有時完全動不了，甚至要站着睡。醫生告訴她，最壞的結果是終生癱瘓，未來生育也會很困難。

蔡少芬育有三名小孩。（蔡少芬微博圖片）

蔡少芬曾患「強直性脊椎炎」 令人意外的是 她在懷上大女張楚兒後該病症奇跡般消失了：

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得知這一消息後，蔡少芬在家中絕望嚎哭了兩天。她後來在節目中坦言：

你想想才結婚4個月，我真的是覺得很對不起他（指張晉）。

夫妻倆詢問醫生如何治療，醫生只說了六個字：

喜樂的心是良藥。

於是他們決定「不管了，就好好活吧，因為明天是怎麼樣都不知道」。

熬了幾年後，蔡少芬懷上了大女兒楚兒。神奇的是，懷孕後她的腰突然就不痛了。婦產科醫生解釋，很可能是女兒吸收了她體內的鈣質，「把東西帶走了」，意外令她痊癒。此後她的病再也沒有復發，後來又順利生下了二女兒和小兒子。蔡少芬在節目中不斷感嘆這是「生命的奇蹟」，連一旁的張歆藝也感動地握住了她的手。

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這段經歷也讓外界看到了張晉的不離不棄。據媒體報道，很少有人知道，這個曾被嘲諷「吃軟飯」的武行，會在蔡少芬強直性脊柱炎發作的夜晚，凌晨三點爬起來為她按摩僵硬的脊柱。

夫妻倆還經歷過一次胎停。張晉在節目中回憶，蔡少芬做完手術後心情一直低落，直到聽到她在客廳自言自語說：

不管怎麼說，我非常感謝寶寶你在我的肚子裏待了兩個月。

他才徹底忍不住落淚。萬幸的是，在蔡少芬最痛苦的那段時間，張晉一直陪伴着她。他說：

我很幸運能夠保護她，有資格去保護她。

圈內還有誰？一份不短的名單

蔡少芬並非個例。事實上，娛樂圈中患有強直性脊椎炎的藝人名單相當長。周杰倫早在18歲時因家族遺傳而患上此病。曾有報道指，若他在演唱會期間病發，或需服12粒止痛藥才能止痛。好友劉畊宏曾透露，他去周杰倫家，對方從房間走到門口十米距離竟要花上十多分鐘。有次周杰倫參加籃球比賽前病發，痛得由媽媽幫忙穿襪子。

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李宇春曾在節目中自曝患上了強直性脊柱炎，「感覺身體都要石化了」，一度嚴重到不能睡覺、需要坐輪椅出行。她還從患者的視角創作了一首《五臟六腑》。

張嘉益從25歲就患上了強直性脊柱炎，病情已纏身30年。他早年拍武打戲時受傷，常年露宿片場、身處陰冷潮濕環境，進一步加重了脊柱損傷。由於脊柱強直，他走路時整個背、臀區、腰骶像一塊大板磚一樣僵硬，需要依靠左右搖擺的力量行走，形成了標誌性的走路姿勢。他拍《白鹿原》時劇痛發作，咬着毛巾在後台打滾，被工作人員發現後硬是被抬去醫院。此外，文韜以及浩子、李威、劉以豪、陳珮騏等多位藝人也曾公開患有此病。

為什麼那麼多藝人得這個病？和職業有關嗎？

強直性脊柱炎（AS）的發病，遺傳因素佔據絕對主導地位。研究證實，90%以上的患者攜帶HLA-B27基因，並有明顯家族聚集傾向。周杰倫的病史正是來自家族遺傳。

然而，演藝圈的職業特性恰好為這種潛在的基因提供了多種「催化劑」：

一、是極度不規律的作息：長期熬夜、晝夜顛倒、頻繁跨時區飛行，極易導致免疫系統紊亂，成為發病或加重病情的「導火索」。

二、是高強度的身體損傷：武打、舞蹈等高強度訓練造成的反覆脊柱損傷是重要誘因。張嘉益早年拍武打戲全部親自上陣，常年露宿片場、身處陰冷潮濕環境，直接加重了脊柱損傷。

三、是高壓與精神緊張：巨大的工作壓力會影響免疫系統，可能誘發或加重病情。



當然，我們覺得藝人「特別多」，還有一個重要原因：公眾人物的曝光效應。普通人患病不會上新聞，而周杰倫、蔡少芬、李宇春等藝人公開病情，大大提升了公眾對這種「罕見病」的認知，形成了「聚集」的印象。

所以，與其說「藝人容易得這個病」，不如說，具有遺傳傾向的人，在藝人這種高壓、高損耗的職業環境下，被「喚醒」的概率更高。

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