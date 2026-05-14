蔡少芬陳法蓉洪欣素顏出遊自拍真實狀態驚人　朱茵連番無影惹揣測

蔡少芬 (Ada)、陳法蓉、洪欣以及朱茵是圈中出名的好閨密，2021年她們四姊妹更一起參演內地真人騷《請吃飯的姐姐》，在節目中大談她們多年的姐妹情。她們一直以來都十分好朋友，平日她們也會趁空閒時相約外出遊玩，又不時拍片放上抖音跟大家分享她們的相處點滴。日前蔡少芬於社交網分享了多張靚相，是她與洪欣以及陳法蓉趁五一假期時一起聚會時拍下的，她留言寫道：「吃吃喝喝 假期加載中✨#閨蜜 #五一反向旅行 #五一假期 #閨蜜聚會」。

蔡少芬、洪欣以及陳法蓉。(小紅書)

蔡少芬、洪欣與陳法蓉不時相約一起去旅遊。(抖音截圖)

朱茵連番無影惹揣測

相中可見蔡少芬 (Ada)、陳法蓉、洪欣她們三人素顏上陣，打扮casual，四出品嚐各種中西美食，期間在不同的餐廳或食店都有用手機自拍合照留念，可見她們玩得好開心。而她們的凍齡美貌亦成為了網民的焦點，52歲的蔡少芬、55歲的洪欣以及59歲的陳法蓉看來都相當顯凍齡，完全看不出她們的實際年紀，比同齡人年輕很多，起碼回春20年，可說是相當驚人，狀態絕佳。有網民的關注點卻在她們的另一閨密朱茵之上，疑惑朱茵怎麼沒有跟她們一起去旅遊，因為今次已不是第一次見她們三人出行遊玩沒有朱茵份，已經有好幾次了，甚至有網民留言問道為人她們不帶朱茵一起是否姊妹情不再了？

蔡少芬、洪欣及陳法蓉三人好老友。(抖音截圖)

蔡少芬、洪欣及陳法蓉都好凍齡。(抖音截圖)

姊妹情深。(抖音截圖)