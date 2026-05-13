陳妍希「跟腱斷裂」首露面　坐輪椅現身機場　帶傷親自為粉絲簽名

42歲女星陳妍希3月下旬驚傳「跟腱斷裂」全面停工休養，日前還被直擊素顏坐輪椅前往醫院復健，引發外界關心。



5月12日她再度現身機場，雖然左腳石膏已拆除，但仍配戴護具，並以電動輪椅代步，復原狀況備受關注。

陳妍希坐著電動輪椅現身機場。（微博@布嘉斯灰）

陳妍希坐著輪椅現身機場，還親切為粉絲簽名：

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陳妍希現身時精神狀態不錯，面對在場粉絲也相當親切，不僅頻頻揮手致意，臉上始終掛著笑容，還停下來替多位粉絲簽名，暖心舉動讓粉絲又驚又喜，紛紛留言替她打氣，希望她早日康復、保重身體。

陳妍希上月下旬曾被拍到現身醫院候診，當時她素顏坐在輪椅上，神情輕鬆，一邊滑手機，一邊將受傷的左腳自然地擱在另一條腿上，呈現「翹二郎腿」姿勢，意外掀起網友討論。儘管仍在復健階段，但她氣色紅潤、膚況極佳，不少網友更大讚：「完全看不出已經40多歲。」

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