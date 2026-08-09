荷里活花9000億救麥迪文？盤點「最難回家男人」12次生死返鄉任務

荷里活演員的銀幕形象各有不同，有人總是在挑戰不可能的任務、有人是出人名的愛狗人士，而也有人不管演什麼角色，最後都會踏上一段漫長的回家之旅，而這人正是麥迪文（Matt Damon）。



根據迷因統計，營救麥迪文的成本加起來可能超過9,000億美元（約7萬億港元）

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從二戰時期的法國戰場、遙遠的冰封星球、寸草不生的火星，一路到充滿怪物與神明的古希臘海域，麥迪文所主演的電影很多都一項必須完成的主線任務：「想辦法活著回家。」

近期，由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《奧德賽》（The Odyssey）上映後大受歡迎，全球首週票房便達到約2.641億美元（約20.7億港元），其中北美貢獻約1.245億美元（約9.7億港元）。片中麥迪文飾演結束特洛伊戰爭後，一心只想返回故鄉伊薩卡的奧德修斯，堪稱將他多年來的銀幕宿命推向最高境界。

「荷里活到底花了多少錢帶麥迪文回家？」早已是流傳多年的迷因，過去甚至有人認真估算，從《雷霆救兵》、《星際啟示錄》到《火星任務》等作品，營救他所耗費的虛構成本加起來可能超過9,000億美元。

那麼，究竟哪一次的回家之路最困難？以下便從距離、交通工具、敵人數量、救援成本，以及有沒有被神明針對等條件，盤點麥迪文最艱難的12次「返鄉任務」。

第一：《長城》

返家困難指數：★★★☆☆



麥迪文在《長城》中飾演歐洲傭兵威廉加林，原本只是為了尋找威力強大的黑火藥，一路跋涉來到古代中國，沒想到才剛抵達長城附近，就先遭遇怪物襲擊，接著又被駐守長城的無影禁軍逮捕。

《長城》（網上圖片）

威廉不但被關進大牢，還得面對每隔數十年便會大舉進犯的饕餮軍團，原本只是來偷技術，最後卻被迫加入一場攸關人類存亡的大戰。

這趟旅程的距離雖然不像火星或外太空那麼誇張，但在沒有飛機、鐵路與導航的年代，想從中國返回歐洲，還得先逃出監牢、打完怪物，再穿越半個世界，所以返家困難指數這裡給到三顆星。

第二：《雷霆救兵》

返家困難指數：★★★★☆



本片是麥迪文早年回家的代表作，在《雷霆救兵》中，他飾演的占士雷恩，是空降到二戰歐洲戰場的美軍士兵。由於他的三名兄弟相繼戰死，美軍高層決定將家中僅存的雷恩送回美國，並派出米勒上尉率領一支小隊深入敵後尋找他。

這是麥迪文演藝生涯中，第一次由政府下令：

拜託，快把這個男人帶回家。

而雷恩不僅身處砲火連天、情報混亂的法國戰場，好不容易被找到之後，還堅持留下來與戰友守住大橋，不願立刻離開。這次回家任務，雷恩的最大障礙則包含敵軍、戰爭，以及他自己，這也讓整場任務從護送一名士兵返鄉，升級為必須用多條人命換取的艱難救援，困難指數四顆星。

第三：《星際啟示錄》

返家困難指數：不可估量



麥迪文在《星際啟示錄》中並非主角，他飾演的曼恩博士，是「拉撒路計劃」的太空人之一，獨自降落在遙遠的冰封星球，卻發現當地根本不適合人類生存。在極端孤獨與求生本能的驅使下，他偽造星球資料並發出訊號，希望後續團隊能夠前來將自己喚醒。

這次回家任務已不是搭飛機、坐船或開太空船便能回家的程度，而是受困在穿越蟲洞後的另一個星系，救援方除了要解決燃料與時間問題，還得面對黑洞造成的時間膨脹。且嚴格來說，曼恩博士最後也沒有真的回家，但能讓人類飛越宇宙、穿過蟲洞來接自己，他在讓全世界花大錢帶麥迪文回家這件事上，依然貢獻卓著，返家困難指數為不可估量。

第四：《火星任務》

返家困難指數：★★★★★



如果要從眾多作品中選出最能代表「拜託帶麥迪文回家」的電影，絕對不能缺少《火星任務》，當年該片的宣傳標語，甚至直接寫著「Bring Him Home」。片中麥迪文飾演太空人馬克沃特尼，在火星任務遭遇強烈風暴後，被隊友誤認為已經死亡，只能獨自留在火星基地。幸好他是一名植物學家，他就這樣製造水源、種植馬鈴薯、維修設備，更與地球上的NASA合作，規劃了一場跨越行星的救援行動。

與《星際啟示錄》的曼恩博士不同，沃特尼沒有造假騙人過來，而是靠著科學知識與超強意志力，硬是在資源有限的火星上撐到救援抵達。

在那份著名的「營救麥迪文成本」估算中，光是《火星任務》的火星救援任務，就被計算為可能耗費約2,000億美元（約1.5萬億港元），加上最後「IRON MAN」式的噴氣太空飛行，沃特尼真可說是最強的求生大師，所以給到此次反家困難指數五顆星。

延伸閱讀：奧德賽｜麥迪文一口答應基斯杜化路蘭擔正 呻拍夜戲被淋透最艱苦

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第五：《奧德賽》

返家困難指數：★★★★★＋



在演過這麼多想回家卻回不了家的角色後，麥迪文終於接下了西方文學史上最經典、同時也是最困難的一趟返鄉之旅。《奧德賽》改編自荷馬史詩，故事描述伊薩卡國王奧德修斯在特洛伊戰爭結束後，率領船隊踏上歸途，原本看似只是從戰場坐船回家，最後卻變成長達十年的海上漂流。

途中不只有暴風雨與海難，還得面對獨眼巨人、女巫、海妖，以及各種神明的干預。即使離家已久，奧德修斯的王位與家庭也正遭到覬覦者威脅，使他不僅要平安抵達故鄉，還必須重新奪回原本屬於自己的一切，路蘭版本同樣以這段漫長的十年歸途作為故事核心。

（《奧德賽》劇照）

以現實面來說，《火星任務》至少還有NASA眾人幫忙計算軌道，《雷霆救兵》也有美軍小隊前來接應，但奧德修斯生活在的是一個沒有 GPS、沒有氣象預報，更困難的是，連海神都不希望你回家的時代。

只能說《奧德賽》並不是麥迪文第一次演一個努力回家的男人，卻可能是最適合他的角色，返家困難指數給到五顆星以上，不談原作，實在想不通他是怎麼辦到的，而且回家後甚至還沒真的回家，太難了…

第六：《馴不了的愛》

返家困難指數：★★★☆☆



麥迪文飾演的德州牛仔約翰葛雷迪柯爾，在家族牧場被出售後離開美國，騎馬進入墨西哥尋找工作與新生活，結果不但捲入禁忌戀情，還遭到逮捕、囚禁，差點死在監獄裡。經歷牢獄、復仇與奪回馬匹後，他才重新越過邊境返回美國。

第七：《迷失死亡谷》

返家困難指數：★★★☆☆



麥迪文與加西艾佛力飾演兩名都叫做傑瑞的男子，原本只是開車前往荒野健行，離開步道後決定返回車上，卻徹底迷失方向。

麥迪文飾演傑瑞（《迷失死亡谷》劇照）

電影幾乎就是兩個人在沙漠裡不斷走路、試圖找到公路與車子，最後演變成缺水、脫水與死亡威脅。沒有外星人、軍隊或希臘神明，卻可能是最純粹的「只是想回停車場，為什麼這麼難」。

第八：《軟硬天使》

返家困難指數：★★★★★



麥迪文飾演墮落天使洛奇，與賓艾佛力飾演的巴托比被放逐到人間後，企圖利用教會宣布的赦罪漏洞重返天堂。

但一旦兩人成功，便等於證明上帝的判決可能出錯，整個宇宙都將因此被抹除，而這可能是史上後果最嚴重的一次回家…

第九：另類回家《奪標奇緣》

返家困難指數：人已經到家，靈魂仍然顯示導航中



在《奪標奇緣》中麥迪文飾演原本前途無量的高爾夫球手蘭諾夫朱努，在參加第一次世界大戰時並目睹同袍陣亡後，他雖然成功返回故鄉，卻因戰爭創傷成為酗酒、逃避人群的失意男子。

在《奪標奇緣》中麥迪文飾演蘭諾夫朱努（《奪標奇緣》劇照）

本片真正的「回家」，並非從歐洲回到美國，而是重新找回昔日的人生、愛情與自我。

第十：另類回家《翻身動物園》

返家困難指數：難得不需要 NASA 或軍隊，只需要照顧兩百多隻動物



麥迪文飾演喪妻的父親本傑明密，為了讓孩子與自己重新開始，舉家搬離原本的生活環境，買下一座附帶暫時關閉的破舊動物園的新家。

《翻身動物園》劇照

與他所飾演的經典歸家作品不同，本片在於「重新建立一個家」，較為溫馨，在修復動物園的同時，也修補因失去配偶而受創的家庭關係。

第十一：另類回家《心計》

返家困難指數：最會回家人，這次換帶別人回家



《心計》實際上並不是麥迪文自己要回家，而是他受人委託，前往義大利把祖迪羅飾演的富家子弟迪基帶回美國。

《心計》劇照

只是雷普利抵達義大利後，愛上迪基的生活、身份與社交圈，原本的帶人回家任務逐漸變成冒名頂替、欺騙與謀殺。

第十二：另類回家《叛諜追擊》系列

返家困難指數：我是誰？我從哪裡來？我要去哪裡？



傑森包恩是麥迪文從影生涯中最令人印象深刻的角色之一，Moby 的一首《Extreme Ways》也代表了這個近二十多年來最偉大的動作諜報驚悚片系列。

傑森包恩是麥迪文從影生涯中最令人印象深刻的角色之一（《叛諜追擊》劇照）

在這個系列中，傑森包恩沒有明確的故鄉需要返回，但整個系列始終圍繞著他追尋真實身份、拼湊失去的記憶，並試圖擺脫情報機構，回到一個普通人的生活。

在舊三部曲中的最後一集《叛諜追擊3：最後通牒》也讓他從俄羅斯、歐洲、北非一路追查回美國，尋找自己成為傑森包恩以前的過去，對影迷而言，麥迪文在這個系列就像是一趟尋回到自己的身份與人生原點。

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